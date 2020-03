Come non ingrassare in quarantena: ricette leggere

Come non ingrassare in quarantena è molto semplice. Non ci credete? Venite a scoprire come fare insieme a noi, con gustose ricette e rimedi naturali.

Come non ingrassare in quarantena è un quesito che in molti ci stiamo ponendo perché, a volte, l’unico rimedio per combattere la noia e l’angoscia che assale noi italiani in questo periodo sembra essere rappresentato proprio dal cibo. L’unico obiettivo che non dobbiamo mai perdere di vista è lo stile di vita sano da seguire, anche in quarantena, perché superato questo periodo, finalmente, potremo ritornare alla normalità e dovremo farlo nel miglior modo possibile.

Come non ingrassare in quarantena

Sembra essere più facile a dirsi che a farsi, ma basti pensare che, prima o poi, questo periodo buio passerà e quando, finalmente, vedremo la luce in fondo al tunnel assaporeremo quel momento, ritorneremo alla nostra normalità più forti di prima e ci ritorneremo in perfetta forma fisica, per godere della bella stagione primaverile che, in alcune giornate, in alcune regioni italiane, già si comincia a respirare.

Come anticipato nella premessa, costretti come siamo alla quarantena, non è difficile immaginare che alcuni di noi trovino consolazione nel cibo, ma non fatelo! Non vanificate gli obiettivi raggiunti finora, curate il vostro aspetto fisico e fatelo affidandovi a del cibo genuino, che vi soddisfi e vi faciliti il mantenimento del peso forma ottimale.

D’altra parte, la primavera è alle porte e vi offre piatti leggeri, ma gustosi e salutari allo stesso tempo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, alcune ricette leggere, da portare in tavola, per favorire la perfetta forma fisica e il corretto funzionamento dell’organismo.

Quarantena: ricette leggere

L’unico modo per non vanificare i risultati raggiunti finora con la dieta e l’alimentazione sana, nel suo complesso, è quello di ricordare che anche questo periodo, prima o poi, passerà. Poiché non tutto è perduto, nei paragrafi che seguono, vi proponiamo un paio di ricette leggere, ma gustose allo stesso tempo, per favorire il mantenimento del peso forma ideale e il corretto funzionamento del proprio organismo.

La ricetta è detta leggera quando è in grado di garantire sapore e genuinità, di conseguenza, le ricette leggere che abbiamo deciso di proporvi nel paragrafo che segue, grazie alle quali non ingrassare in quarantena, puntano proprio su questi elementi.

Pronti per scoprirle e gustarle insieme a noi? Allora, non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo.

Risotto con Verdure

Ingredienti per 4 persone:

380 gr di riso (assicuratevi di acquistare quello specifico per insalate e risotti)

100 gr di carote arancioni

100 gr di zucchine

100 gr di piselli

100 gr di cipolla

2 l di brodo vegetale

vino bianco

olio q.b.

burro q.b.

sale q.b.

Esecuzione. In una pentola antiaderente, sciogliete una noce di burro e un cucchiaio di olio, soffriggete la cipolla e, gradualmente, aggiungete le verdure. Salate e lasciate cuocere. In una pentola antiaderente a parte, tostate il riso, aggiustate di sale e sfumate con il vino bianco. Aggiungete le verdure cotte e amalgamate delicatamente.

Poco per volta, aggiungiete il brodo vegetale. Quando il risotto sarà pronto, portate in tavola.

Tagliolini con Zucchine e Zafferano

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di tagliolini

200 gr di zucchine

1 bustina di zafferano

olio extravergine d’oliva q.b.

1 spicchio d’aglio

sale q.b.

prezzemolo q.b.

Esecuzione. In una pentola antiaderente, soffriggete uno spicchio d’aglio in qualche cucchiaio di olio. Aggiungete le zucchine tagliate a rondelle, aggiustate di sale e lasciate cuocere. In una pentola a parte, portate ad ebollizione l’acqua e cuocete i tagliolini. Quando questi saranno cotti al dente, scolate. Condite con il sugo preparato e spolverizzate con del prezzemolo tritato fresco.



