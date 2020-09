Rinoplastica: i metodi alternativi all’intervento

La rinoplastica non è un intervento di prima scelta nei casi di un difetto lieve del naso. Scopriamo insieme le alternative naturali per un naso perfetto.

La rinoplastica è un intervento chirurgico di natura estetica che si propone come obiettivo la modifica della forma, della struttura e della dimensione del naso (pelle, cartilagine e ossa). Sebbene necessaria in alcuni casi, non sempre la rinoplastica deve rappresentare, per il soggetto interessato, la prima scelta, soprattutto nel caso di difetti lievi del naso, per i quali sono, invece, preferibili soluzioni alternative e naturali.

La rinoplastica è un intervento chirurgico invasivo che si propone come obiettivo principale quello di modificare la forma del naso. Le ragioni alla base della rinoplastica possono essere numerose e riguardare un cambiamento nella forma e la struttura del naso, migliorare la respirazione, oppure, un insieme di cose.

Allo scopo di valutare attentamente la possibilità di ricorrere o meno alla rinoplastica, si deve tener presente che la parte superiore del naso altro non è che osso, la parte inferiore altro non è che cartilagine. La rinoplastica si propone di modificare l’osso, la cartilagine, la pelle del naso, oppure, tutte e tre le cose insieme.

Nel caso in cui si decida di ricorrere alla rinoplastica, il chirurgo valuterà anche la forma del viso, così da capire quale sia la tipologia di naso che meglio si armonizza con le sue caratteristiche ed eseguire, dunque, una tipologia di intervento personalizzata. Se questo è il compito del chirurgo, tuttavia, il vostro è persino più complesso, dato che la chirurgia estetica risulta altamente invasiva e assolutamente non adatta per la correzione di difetti lievi del naso.

Scopriamo insieme quali sono le conseguenze di una rinoplastica e quali sono le alternative naturali, sicure per la propria salute, allo scopo di correggere quei difetti lievi del naso, che non fanno accettare al soggetto interessato la propria immagine riflessa nello specchio.

Rinoplastica: i contro

La rinoplastica è un intervento chirurgico invasivo che ha lo scopo di modificare la forma, la dimensione e le proporzioni del naso, ma non è un intervento di prima scelta né, tuttavia, un intervento al quale ricorrere per correggere difetti lievi del naso. La chirurgia estetica è preferibile per correggere un difetto di nascita, una deformità causata da un trauma o un urto, difficoltà respiratorie.

Sono effetti collaterali della chirurgia estetica:

sanguinamento

infezione

reazioni avverse all’anestesia

intorpidimento intorno alla zona interessata dall’intervento

difficoltà a respirare dal naso

perforazione del setto nasale

cicatrici

necessità di un secondo intervento (onde correggere gli errori del primo)

possibilità di un naso non in armonia con le forme e la struttura del viso

Il naso è la parte del corpo che meno si preferisce, di conseguenza, nel caso in cui la vostra deformità sia lieve, è preferibile valutare alternative alla chirurgia estetica, come una soluzione naturale, che risolve gradualmente il problema, senza compromettere lo stato di salute generale della persona interessata, poiché gli effetti collaterali della rinoplastica sono numerosi e, spesso, anche irreversibili.



Il miglior correttore nasale

Accettare la propria immagine riflessa nello specchio non sempre è facile perché quasi nessuno è contento di ciò che vede ma, se da un lato, alcuni riescono a convivere serenamente con i propri difetti, dall’altro lato, altri hanno bisogno di maggior tempo e di qualche intervento per accettarsi completamente. L’alternativa, nel caso in cui questo problema complesso non trovi una soluzione, è quella di una cattiva immagine di sé perenne, una scarsa autostima e fiducia nelle proprie possibilità.

Il naso, rispetto ad altre parti del corpo che possono non piacere ma che, in ogni caso, restano nascoste, per molte persone rappresenta una vera e propria carta di identità ed è per questo motivo che il non averlo perfetto rappresenta un problema serio, a causa del quale molti individui sono persino disposti a ricorrere ad un intervento invasivo, come la rinoplastica, portandosi dietro delle conseguenze ben peggiori di un semplice naso storto, troppo piccolo o troppo grosso.

Premesso che è necessario valutare la possibilità di una rinoplastica solo in casi ristretti ed essenziali, come quelli in cui il soggetto interessato ha serie difficoltà nella respirazione, che vanno assolutamente corrette, se il difetto del naso è lieve, oggigiorno, si può contare su una soluzione alternativa alla chirurgia estetica e naturale, come Rhino Correct, il primo correttore nasale realizzato con materiale di prima qualità, in grado di modificare gradualmente la struttura e la forma del naso, di pochi millimetri al giorno, senza effetti collaterali per il soggetto interessato e senza provocare alcun trauma o disagio, come potrebbe succedere nel caso di una rinoplastica.

