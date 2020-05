Costumi da bagno da uomo: i trend del 2020

I costumi da bagno da uomo sono di tanti modelli tra cui scegliere.

Con la bella stagione e l’estate alle porte, in molti cresce il bisogno di andare al mare. Una delle cose che non può assolutamente mancare sono i costumi da bagno. Ecco alcune delle tendenze di questo capo per l’uomo e le promozioni che si possono trovare online.

Costumi da bagno da uomo

Scegliere un costume da bagno da uomo non è facile considerando i tantissimi modelli e tipologie presenti in commercio. Non è solo un fattore estetico, ma le varie tipologie si differenziano in base a tagli e colori diversi. La cosa importante al momento di scegliere un capo del genere è sicuramente la comodità e sentirsi a proprio agio, dato che bisogna indossarlo per varie ore e per più giorni nell’arco della vacanza.

I modelli di costumi da bagno si dividono in due categorie: elasticizzati e non.

Per quanto riguarda i primi, tendono a differenziarsi per essere molto aderenti e minimal, mentre il modello non elasticizzato ricorda un pantaloncino ed è realizzato in stoffa, quale nylon, poliammide, microfibra, poliestere, ecc.

Per i modelli elasticizzati, rientra senza ombra di dubbio lo slip, un costume che usano moltissimi uomini. Discreto, comodo e disponibile in varie altezze. Gli shorts che coprono dalla vita a metà coscia sono un modello elasticizzato che gli uomini indossano spesso in spiaggia. Per i modelli non elasticizzati, potete optare tra boxer e bermuda che arrivano sino al ginocchio ed è una tipologia di costume indossata dai surfisti di tutto il mondo.

Per i costumi da bagno da uomo bisogna valutare una serie di caratteristiche, a cominciare dal fisico.

Per chi ha un fisico alto e atletico si consigliano i bermuda magari dai toni brillanti. Per chi non ha un fisico molto robusto, sono perfetti come costumi da bagno gli slip, a righe verticali che slanciano le gambe.

Costumi da bagno da uomo: trend

Per chi ha intenzione di comprare un capo del genere e non sa quale scegliere, provate a dare una occhiata ai vari cataloghi di moda in modo da scoprire le ultime tendenze e novità per la stagione 2020. Una delle novità per quanto riguarda i costumi da bagno da uomo è lo stile militare che dona sicurezza e virilità. La lunghezza di un capo del genere arriva a metà coscia, anche se si possono trovare un po’ più lunghi, ma mai sotto il ginocchio.

I costumi dalle ispirazioni marittime o in stile marinaresco sono una tendenza di questa estate. I pantaloncini a righe verticali bianche si possono abbinare benissimo a tantissimi altri capi, quali magliette, polo e infradito per un look ottimo da spiaggia. La tendenza mare della prossima estate propone un pantaloncino, ma anche un top che consiste in una camicia a maniche corte della stessa fantasia del costume.

Per quanto riguarda le tonalità si consiglia di evitare il nero, optando per il verde acceso, il blu oppure il bordeaux adatti sia per chi ha la pelle chiara, ma anche scura. Le stampe floreali non fanno parte solo dei costumi da bagno da donna, ma anche per gli uomini. Dalle fantasie in stile Hawaii sino al fogliame tropicale che richiama quelle zone.

Per chi non è amante di tutte queste tendenze, si consiglia di optare per il modello classico che fa sentire bene e a vostro agio. Per chi vuole osare, le stampe animalier o il design geometrico minimale sono alcuni modelli da considerare.

I migliori costumi da bagno

Per chi ha bisogno di un costume per il mare o la piscina, sul sito di Amazon si possono trovare alcuni dei migliori costumi da bagno approfittando di varie promozioni e offerte in merito. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli a riguardo. Ecco una breve classifica con la descrizione dei migliori costumi da bagno scelti tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Modchock uomo pantaloncini e calzoncini

Un modello di calzoncino da bagno realizzato in poliestere, molto morbido e comodo da indossare. Ha un rivestimento in rete con due tasche laterali e una posteriore. Dotato di cordoncino esterno. Un modello classico e adatto a qualsiasi circostanza. Disponibile in tantissime fantasie a seconda dei vostri gusti e preferenze.

2)Billabong fluid og

Un costume da bagno da uomo realizzato in poliestere. Disponibile nel colore nero, blu e giallo. Molto comodo, di ottimo materiale e vestibilità. Un costume da bagno dal taglio un po’ più lungo rispetto ai classici bermuda. Arriva fino al ginocchio. Adatto per uno stile da surfista. Il tessuto è comoda e il girovita si può regolare. La fantasia è sfumata.

3)Speedo – Essential Endurance Plus Sportsbrief

Un costume da bagno ottimo per chi nuota e si allena regolarmente. Lo slip offre una totale libertà di movimento, oltre a essere molto comodo. Realizzato in un tessuto che resiste al cloro. Lo stile è semplice e classico, durevole nel tempo. In vendita con il 26% di sconto. Disponibile in tantissimi colori e molto versatile.

Per i costumi da bagno da uomo non possono mancare i bermuda.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.