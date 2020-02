Mancate erezioni: cause e il miglior rimedio naturale

Le mancate erezioni rischiano di minare il rapporto, ma un rimedio naturale aiuta a migliorare.

Il sesso è una esperienza appagante per entrambi i partner in quanto cementifica ancora di più il rapporto. Può succedere che, alcune volte, non sia così soddisfacente e la coppia rischia di risentirne. Le mancate erezioni nel rapporto possono minare la relazione di coppia, ma alcuni metodi naturali sono particolarmente efficaci per riuscire a risolvere il problema e vivere il sesso in maniera diversa.

Mancate erezioni

Si tratta di un problema abbastanza comune di cui soffrono diversi soggetti maschili e non deve essere un dramma. Uno scenario che preoccupa gli uomini i quali si sentono insicuri poiché non riescono dare alla partner ciò che desidera e vuole sotto le lenzuola. Le mancate erezioni possono accadere e si tratta di qualcosa di fisiologico.

In base al parere degli esperti del settore, può succedere che l’uomo non riesca a eccitarsi a dovere e avere delle difficoltà a sperimentare l’erezione.

In quel caso, è compito della partner provare a supportarlo e rincuorarlo dicendogli che si tratta di un momento passeggero e tentare di proporre qualcosa di diverso in modo da stuzzicarlo in altro modo.

Le mancate erezioni possono accadere per diversi motivi e, solitamente, i soggetti maschili giovani alla prima esperienza tendono ad avvertirla maggiormente rispetto ad altri. In questi casi, risulta fondamentale riuscire a essere più tranquilli e meno ansiosi al momento dell’atto sessuale con la partner. Soltanto in questo modo, il sesso può essere soddisfacente per entrambi i partner.

Uno dei possibili rimedi è provare a parlarne con un esperto del settore in modo da analizzare attentamente la situazione e capire cosa si può fare per vivere con meno ansia questo momento.

Provate anche a confrontarvi con la vostra partner per cercare di capire insieme le possibili paure e preoccupazioni. In questo modo, riuscite a venirvi incontro e trovare un punto di contatto che possa aiutare nella sfera sessuale.

Mancate erezioni: cause

Le mancate erezioni sono una delle preoccupazioni maggiori del sesso maschile durante l’atto sessuale e riguardano la disfunzione erettile, quindi l’incapacità da parte dell’uomo di non riuscire a mantenere una adeguata rigidità del pene sotto le lenzuola. Si tratta di un disturbo che può minare la relazione di coppia e non permettere di vivere un rapporto sessuale che sia appagante e soddisfacente.

Le cause per cui l’uomo ha delle mancate erezioni possono essere diverse e sono un compendio di fattori che riguardano sia la sfera psicologica che fisica. Per quanto riguarda le cause organiche, quindi fisiche, ci possono essere alla base problemi quali il diabete alto, il colesterolo, ma anche l’obesità o l’ipertensione oppure l’insufficienza cardiaca che influisce con il flusso sanguigno nei corpi cavernosi del pene causando delle difficoltà ad avere delle erezioni.

Uno stile di vita particolarmente sedentario, oltre al fumo e all’abuso di alcool, sono altri fattori che incidono nelle mancate erezioni.

Per quanto riguarda i fattori psicologici, rientrano sicuramente l’ansia, lo stress e anche la paura di fallire, di non essere all’altezza, soprattutto se si è alle prime esperienze in ambito sessuale.

Per quanto concerne i trattamenti e le soluzioni, parlarne con un esperto può aiutare, ma anche apportare delle modifiche al proprio stile di vita, a cominciare da una alimentazione più sana e maggiore attenzione all’attività fisica, possono influire su una esperienza sessuale maggiormente appagante e soddisfacente.



Mancate erezioni: il miglior rimedio



