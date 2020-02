La Dieta Mediterranea è uno stile di vita sano, ma succede spesso di commettere degli errori. Scopriamo come seguirla correttamente e quali errori evitare.

La Dieta Mediterranea è soprattutto uno stile di vita, ma chi la segue, spesso e volentieri, tende a commettere degli errori che annullano il principio di base della dieta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire la Dieta Mediterranea correttamente e quali sono gli errori da evitare.

Dieta Mediterranea

L’attenzione che il mondo ha rivolto alla Dieta Mediterranea è lontana negli anni e nasce da studi scientifici che hanno confermato i benefici sulla salute dell’uomo nei paesi mediterranei, come la Grecia e l’Italia, ad esempio. Negli anni, gli studi scientifici che hanno dimostrato come in queste zone il tasso di mortalità si fosse abbassato, così come pure si fosse ridotto il numero dei soggetti affetti da patologie cardiovascolari , è aumentato di numero, fino ad oggi, epoca durante la quale la Dieta Mediterranea ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.

La Dieta Mediterranea è soprattutto uno stile di vita sano, che nasce dalle abitudini alimentari e le modalità di cottura degli alimenti, tipiche dei paesi mediterranei.

Ad oggi, esistono numerose versioni di Dieta Mediterranea, ma la lista degli alimenti, in sostanza, rimane invariata: frutta fresca, frutta secca, verdura, legumi, cereali integrali, olio extravergine d’oliva.

Il programma alimentare della Dieta Mediterranea non è rigido, ma è importante non esagerare con le dosi e bilanciare correttamente gli ingredienti tra di loro. Ai fini di un risultato ottimale, infine, le linee guida della dieta consigliano l’esercizio fisico.

Dieta Mediterranea: gli errori da non seguire

La Dieta Mediterranea non è semplicemente una dieta, ma uno stile di vita sano, il cui unico obiettivo è quello di garantire il corretto funzionamento dell’organismo, per una vita all’insegna della salute e del benessere psicofisico generale dell’individuo.

Proprio perché la Dieta Mediterranea è soprattutto uno stile di vita, commettere degli errori, che dovrebbero assolutamente essere evitati, è facile.

La dieta non segue regole, schemi e programmi rigidi, così succede che, chi decide di seguirla, abusi di un alimento consentito, oppure, semplicemente, lo abbini male con gli altri alimenti consentiti. Errori classici sono quelli legati al consumo dei carboidrati, del vino rosso, dell’olio extravergine d’oliva e delle proteine.

Carboidrati . Ingrediente base della Dieta Mediterranea, i carboidrati dovrebbero essere consumati con moderazione, eppure, per qualche strana ragione, la maggior parte di chi segue la dieta tende a consumarli in eccesso.

. Ingrediente base della Dieta Mediterranea, i carboidrati dovrebbero essere consumati con moderazione, eppure, per qualche strana ragione, la maggior parte di chi segue la dieta tende a consumarli in eccesso. Proteine . L’errore più comune è quello di preferire la carne rossa a quella bianca e al pesce, ma ricordate che, se consumata con esagerazione, la carne rossa è dannosa per la salute dell’uomo.

. L’errore più comune è quello di preferire la carne rossa a quella bianca e al pesce, ma ricordate che, se consumata con esagerazione, la carne rossa è dannosa per la salute dell’uomo. Vino Rosso . La Dieta Mediterranea ammette il consumo di un bicchiere di vino a pranzo, ma la tendenza di chi segue la dieta è quello di esagerare con la bevanda.

. La Dieta Mediterranea ammette il consumo di un bicchiere di vino a pranzo, ma la tendenza di chi segue la dieta è quello di esagerare con la bevanda. Olio Extravergine d’Oliva. Ai fini del risultato ottimale, è preferibile utilizzare olio extravergine d’oliva spremuto a freddo.

Cosa succede quando si commettono degli errori? Il principio base della dieta è quello che ogni alimento, purché genuino, sia salutare per l’uomo, ma le dosi non dovrebbero mai essere superate perché, come per ogni cosa, l’eccesso di un alimento, nonostante la sua genuinità, sortisce sempre gli effetti opposti sulla salute.



