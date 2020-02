Capelli secchi che si spezzano: cause e rimedi naturali.

I vostri capelli sono secchi, elettrici e si spezzano? Niente paura! Vediamo insieme cause e rimedi naturali per i capelli secchi che si spezzano.

Tra i problemi più comuni legati alla bellezza femminile ci sono sicuramente i capelli, che molto spesso possono risultare secchi e fragili a causa dell’utilizzo sbagliato di phon, tinte aggressive e l’esposizione al sole prolungata. In alcuni casi, anche lo stress, la cattiva alimentazione, le diete drastiche, il fumo e lo smog possono rovinare i nostri amatissimi capelli. I capelli secchi che si spezzano sono quei capelli che hanno perso la loro brillantezza, la salute e la morbidezza e hanno bisogno di essere risanati con dei rimedi naturali.

Capelli secchi che si spezzano

Quando di capelli diventano secchi e si spezzano molto frequentemente, sicuramente c’è un problema evidente che può avere tantissime cause differenti. Molto spesso, i capelli risultano secchi quando ci sono degli agenti atmosferici molto aggressivi, quando si effettuano dei lavaggi frequenti con dei prodotti poco delicati e quando si utilizzano in modo sbagliato l’arricciacapelli, la piastra o il phon.

Alcune donne che lamentano una chioma rovinata, molto spesso osservano anche il capello molto secco che si pettina difficilmente, perde la sua naturale elasticità e si spezza facilmente quando si pettina o si acconcia.

Per tutti questi casi è possibile trovare in commercio dei trattamenti mirati e dei prodotti detergenti per nutrire e difendere la robustezza del capello, riuscendolo così a riparare.

Dobbiamo, però, anche affermare che in molti casi, i capelli secchi sono un problema che derivano dalla carenza di sostanze nutritive che sono fondamentali per il nostro organismo. Queste importantissime sostanze possono fortificare i capelli rendendo subito la nostra chioma più luminosa, robusta e sana. Esistono in commercio degli integratori che contengono amminoacidi, vitamine e minerali che possono preservare la rottura del capello. Andiamo a conoscerli nello specifico.

CISTINA E LISINA: sintetizzano la cheratina, che è la proteina che va a costituire e rinforzare i nostri capelli. Si trovano nel pesce e nella carne.

TAURINA E ARGININA: rinforzano il capello donando resistenza, volume e contribuiscono ad alimentare meglio i bulbi piliferi.

Si possono trovare nelle uova, nel pesce e nelle carni rosse.

VITAMINA A: preserva l’invecchiamento della pelle e dei capelli. Si trova nei pesci grassi, nel fegato, nel tuorlo d’uovo e nelle verdure a foglia verde.

VITAMINA B1: aiuta il capello a svilupparsi in modo robusto e sano e si trova nei legumi.

VITAMINA B2: può generare secchezza della cute se si è in carenza ed è importante, poichè favorisce la produzione del sebo. Si trova nei broccoli, nelle uova, nei fagiolini e nei latticini.

VITAMINA B5: favorisce la ricrescita dei capelli perchè fortifica il fusto. Si trova nelle arachidi, nel fegato, nei broccoli, nei funghi e nelle uova.

VITAMINA B9: conosciuta anche con il nome di acido folico, è importantissima per la sintesi delle proteine e della cheratina.

Se la vitamina B9 è carente, si verifica la caduta dei capelli. Si trova nelle arance, nei cereali, nel fegato, nella frutta (es: fragole, limoni e kiwi) e nelle verdure a foglia verde (es: lattuga, spinaci, asparagi e broccoli).

VITAMINA E: va a contrastare i radicali liberi che sono i responsabili della rottura e caduta dei capelli e del deterioramento cellulare. Si trova nei cereali integrali e negli oli vegetali.

ZINCO: determina la crescita dei capelli perchè va a sostenere l’attività delle cellule germinative dalla radice. Se c’è carenza di zinco, i capelli iniziano a cadere. Lo possiamo trovare nel pesce (es: ostriche), nel cioccolato fondente, nella carne (es: fegato) e nella zucca.

ZOLFO: preserva elasticità, flessibilità e va a contrastare i capelli sfibrati e deboli.

Lo zolfo si trova nelle uova, negli asparagi, nella cipolla, nel manzo, nel pollo, nelle uova, nei legumi, nell’aglio, nel cavolo e nelle germe di grano.

Capelli secchi che cadono: cause

Molti spesso, i capelli diventano secchi a causa dei radicali liberi che vanno ad aggredire lo strato di cheratina che ha il compito di proteggere il fusto del nostro capello. Per questo motivo, le cuticole iniziano ad aprirsi e si separano le une dalle altre, andando a causare la disidratazione e l’eccessiva secchezza. Il risultato che si può riscontrare, sono capelli con le doppie punte che si spezzano molto facilmente.

In linea generale, anche i fattori esterno come l’inquinamento, le colorazioni con ammoniaca e i trattamenti aggressivi possono aggredire la nostra chioma e renderla molto più fragile. L’esposizione al sole, la salsedine, il cloro, l’utilizzo eccessivo di piastre, phon e l’acqua della doccia troppo ricca di calcare possono rendere i nostri capelli molto più fragili. Infine, anche i disturbi psicosomatici e le carenze nutrizionali possono incidere notevolmente sui capelli.

