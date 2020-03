I rimedi della nonna si rivelano efficaci per smettere di russare.

Russare non è piacevole né per chi soffre di questa abitudine, ma neanche per coloro che dormono nella stessa stanza. Per ovviare a questo inconveniente e problema, si consigliano i rimedi della nonna che non sbagliano mai e offrono la soluzione migliore per affrontarlo. Ecco come fare.

Rimedi della nonna per non russare

Russare è una fase durante il sonno che causa problemi a chi dorme nella stessa stanza e, in alcuni casi, mina il rapporto di coppia. Con il termine russamento s’intende quel fenomeno fastidioso che solitamente tende a manifestarsi la notte per via di una ostruzione del passaggio dell’aria durante l’espirazione notturna. Si tratta di una vera e propria vibrazione dei tessuti palatali molli che produce e dà vita a questo fastidioso rumore.

Molti si domandano se sia possibile smettere di russare oppure si tratta di qualcosa di utopistico e irrealizzabile al tempo stesso.

I rimedi della nonna, in questo senso, possono aiutare in quanto sono fonte preziosa di consigli e suggerimenti utili per smettere di russare e dormire sonni tranquilli per il benessere di tutti.

Invece di ricorrere a soluzioni che non sempre sono efficaci, alcuni rimedi possono essere davvero utili e ottimali. Si tratta di soluzioni casalinghe e naturali, come il tè all’ortica che aiuta a smettere di russare dal momento che il russamento è semplicemente una fase passeggera e che si manifesta per via di una congestione nasale.

Secondo la tradizione, tagliare una cipolla e metterne una parte sul comodino aiuta a smettere di russare in quanto questo ortaggio emana un odore talmente forte che impedisce il russamento. Insomma, i rimedi della nonna sono validissimi ed efficaci e, in base ad alcuni soggetti, sembra che funzionino davvero per conciliare il sonno ed evitare notti insonni a chi dorme accanto.

Rimedi della nonna: consigli

Le nonne, si sa, ne sanno sempre di più e, per quanto riguarda il russamento, si rivelano delle vere esperte.

Per questa ragione, invece di affidarsi a prodotti costosi che non sempre danno i giusti esiti e risultati, si consiglia di seguire i suggerimenti e consigli delle nonne che possono essere utili per impedire il russamento.

Un rimedio efficace sono i suffumigi. Dovete riempire una bacinella con dell’acqua insieme a del bicarbonato per poi piegare la testa al centro. Per ottenere risultati maggiormente efficaci, si consiglia di appoggiare un panno sopra la testa per respirare le vie respiratorie e nasali. Gli oli essenziali, come quello di perilla che libera le vie nasali e si rivela efficace anche contro le allergie e raffreddore è un altro ottimo rimedio.

L’olio d’oliva da mescolare insieme alla ruta, lasciandolo macerare per due settimane per poi filtrarlo con un colino e applicare il liquido su ambo i lati del naso prima di andare a dormire aiuta a conciliare il sonno ed evitare di russare.

Secondo la tradizione, porre una chiave di ferro sotto il cuscino evita di russare.

Oltre a questi rimedi della nonna, si consiglia anche di andare a dormire presto la sera ed evitare, prima di coricarsi, di eccedere con pasti abbondanti e calorici che non conciliano il sonno. Evitate di consumare alcolici e provate a bere un decotto o del tè caldo in modo da non russare. Con queste soluzioni, è possibile smettere di russare e dormire pacificamente.

