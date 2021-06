Oggi i 42 anni di Nadia Toffa, la madre: “Non amava i compleanni”

In occasione di quello che sarebbe stato il 42esimo compleanno di Nadia Toffa sua madre, Margherita Rebuffoni, è tornata a ricordare sua figlia.

Il 10 giugno 2021 Nadia Toffa avrebbe compiuto 42 anni. La madre della conduttrice, Margherita Rebuffoni, ha confessato come sua figlia avrebbe festeggiato il compleanno.

Nadia Toffa: il compleanno

Il 10 giugno 2021 Nadia Toffa, giornalista scomparsa il 13 agosto 2019, avrebbe spento 42 candeline.

Sua madre Margherita Rebuffoni, che in questi anni ha continuato a portare avanti i sogni e le battaglie di sua figlia, ha rivelato che Nadia Toffa non sarebbe stata una grande amante dei compleanni e che era solita festeggiare in famiglia e con gli amici più cari, in intimità.

“Nadia non amava particolarmente il suo compleanno. Festeggiava con sobrietà in famiglia e insieme agli amici, a volte a casa, altre al ristorante.

Un anno le abbiamo fatto una sorpresa con cinquanta persone: è quasi svenuta. Anche se non si direbbe, era una persona molto riservata, timida”, ha dichiarato la madre della conduttrice.

Nadia Toffa: la fondazione

Da quando la conduttrice è scomparsa a causa di un tumore contro cui aveva iniziato a combattere circa 2 anni prima sua madre ha portato avanti alcuni dei suoi sogni e ha aperto una fondazione a suo nome per la lotta contro il cancro.

Margherita Rebuffoni ha anche dichiarato che probabilmente il regalo più bello sua figlia Nadia avrebbe voluto ricevere sarebbe stata una donazione alla Fondazione a lei intitolata:

“Grande alla Fondazione Nadia Toffa aiutiamo la ricerca contro il cancro e tante persone che ne hanno bisogno, per questo chiedo di donare, per noi è importante”, ha dichiarato.

Nadia Toffa: i messaggi dei colleghi

Intanto sui social sono molti i fan, gli amici e i colleghi di Nadia Toffa che le hanno rivolto alcuni messaggi d’auguri. Tra questi anche il grande amico Giulio Golia, che ha postato una foto in cui è ritratto insieme alla compianta conduttrice e ha scritto: “Auguri tesò”.

Alessia Marcuzzi ha pubblicato invece alcuni tulipani colorati e ha scritto: “Per te. Auguri Nadia”. In tanti sui social si sono uniti ai messaggi dei due colleghi della conduttrice esprimendo il loro affetto per Nadia Toffa, scomparsa a poche settimane dal suo 40esimo compleanno. In seguito alla sua scomparsa sua madre Margherita ha fatto pubblicare un suo libro postumo e sui social ha continuato a diffondere i messaggi della figlia.