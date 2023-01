Oggi il Consiglio degli Esteri Ue: sul tavolo altri 500 milioni per Kiev

Sul tavolo dei ministri i dossier Iran, Afghanistan ed Africa: oggi primo Consiglio degli Esteri Ue del 2023, si parla di altri 500 milioni per Kiev

Oggi è previsto il Consiglio degli Esteri Ue e sul tavolo tra gli altri punti c’è quello per inviare altri 500 milioni a Kiev.

L’Ungheria è contraria e minaccia di porre il veto all’ennesima tranche di aiuti per l’Ucraina. Il dato è che a Bruxelles oggi ci sarà il primo Consiglio Affari Esteri del 2023 e i tre punti all’ordine del giorno sono roventi: la guerra in Ucraina, con un collegamento con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, lo Sahel e Africa Occidentale, ed infine un incontro con il primo ministro palestinese, Mohammad Shtayyeh.

Consiglio Ue ed altri 500 milioni per Kiev

Fra gli altri temi spicca poi quello della delicata situazione in Iran, ma anche di quelle in Montenegro, Afghanistan, Etiopia e Venezuela. Il tema di l’Ucraina e come spiega AdnKronos, “i ministri vogliono approvare un’altra tranche di aiuti a Kiev da 500 mln di euro, tratti dalla European Peace Facility”.

Cosa minaccia di fare Viktor Orban

Fonti autorevoli spiegano però che l’Ungheria di Viktor Orban avrebbe minacciato di porre il veto.

I ministri discuteranno anche del piano di pace in dieci punti annunciato da Kiev. Tutto questo comunque mentre di fatto è in arrivo il pacchetto di sanzioni alla Russia numero dieci.