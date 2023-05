Ok della Camera al decreto bollette, completato l'esame nelle commissioni

Ok della Camera al decreto bollette ma la sua approvazione non dovrebbe arrivare prima del prossimo 17 maggio

Un secondo importante step istituzionale per un serio problema economico dell’Italia: è arrivato l’ok dalla Camera al decreto bollette ed è stato completato l’esame nelle commissioni. Da quanto si apprende quelle Finanze ed Affari sociali hanno “licenziato” il provvedimento per la discussione parlamentare prevista fra sette giorni.

Arriva l’ok della Camera al decreto bollette

Ansa spiega infatti che le commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera hanno “completato l’esame del decreto bollette e votato il mandato ai relatori (Guerino Testa di Fdi e Annarita Patriarca di Fi)”. Mandato per cosa? Per riferire in Aula, dove il provvedimento arriverà il 17 maggio per l’avvio della discussione generale.

Fisco ed energia, cosa prevede il decreto

Ma cosa prevede nel concreto il decreto bollette del governo Meloni messo in cantiere dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti? Fra le voci più importanti figurano la riduzione dell’Iva sul gas, poi il rinnovo del bonus sociale su luce e gas per le famiglie in difficoltà ed il pacchetto sanità. Il cosiddetto decreto bollette che ha anche connotazioni fiscali era stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 marzo, per un totale di 4,9 miliardi di euro stanziati. L’Iva sul gas dovrebbe essere portata al 5% e gli oneri di sistema dovrebbero essere azzerati.