Olearia Lametina Vescio: eccellenti proprietà olio EVO Carolea

Roma, 8 apr. (askanews) – La Calabria è la seconda regione italiana per produzione di olio di oliva dopo la Puglia. All’interno del territorio spicca un’area in particolare l’istmo di Catanzaro, il punto più stretto d’Italia, dove prolifica la Carolea. Una delle cultivar più antiche del paese che con il suo legame con il territorio calabro è conosciuta anche come ‘calabrese’. Resistente alla xylella tra i batteri più dannosi per le piante si contraddistingue per la delicatezza e la versatilità dell’olio che produce. “La Carolea ha una resa molto elevata la caratteristica dell’olio prodotto da Carole è una altissima qualità. Questa qualità deriva dalla presenza del sole e dalla vicinanza con il mare. L’olio prodotto dalla Carolea non copre i sapori ma li esalta, ed è perfetto per la dieta mediterranea” spiega Gregorio Vescio, tra i titolari di Olearia Lametina Vescio. Proprio queste qualità rendono l’olio molto richiesto anche dagli altri produttori. Le caratteristiche di questo olio sono talmente apprezzate che i principali brand del settore lo utilizzano per migliorare il loro olio. Se questo olio viene utilizzato in purezza è perfetto per l’alimentazione dei bambini soprattutto nella fase dello svezzamento. E oggi proprio grazie ad iniziative delle aziende come Olearia Lametina Vescio quest’olio può arrivare sulla tavola di tutti gli italiani senza intermediari e ad un giusto prezzo. “Fino al 2019 la nostra azienda vendeva quasi esclusivamente ai grossisti, da questa data in poi abbiamo deciso di vendere direttamente il nostro olio ai consumatori finali. Siamo alla terza generazione, abbiamo olive di nostra proprietà e facciamo uso di una tecnologia innovativa per la raccolta delle olive. Questo ci permette di avere un olio di altissima qualità e di portarlo sulle tavole con un prezzo molto competitivo. Questa strategia è stata talmente apprezzata dal mercato che oggi ci permette di avere quasi 10mila clienti in tutta Italia” racconta Natalino Vescio, tra i titolati della società di famiglia. L’olio prodotto dalla Carolea si caratterizza per le diverse altitudini a cui crescono le piante, gli uliveti infatti si estendono dalle colline al mare. I diversi tempi di maturazione legati all’altitudine e le relative differenze nella composizione dei terreni consentono di ottenere un prodotto unico, particolarmente indicato per la preparazione dei cibi. “La delicatezza del nostro olio fa sì che si possa utilizzare per tutte le preparazioni in cucina, dal pesce alle grigliate fino alle insalate mediterranee. È anche ideale per le fritture e per l’utilizzo in pasticceria”. Un prodotto di eccellenza quindi che dalla Calabria raggiunge ogni zona d’Italia, richiesto da un numero sempre maggiore di consumatori.