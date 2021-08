Olimpiadi: atleti a Tokyo eleggono 4 membri in commissione Cio, Pellegrini, Gasol, Ota e Włoszczowska (2)

(Adnkronos) – Kirsty Coventry, presidente degli atleti del Cio, ha osservato: "È fantastico vedere l'alta affluenza di atleti che partecipano alle elezioni della Commissione atleti. Avevamo un'impressionante lista di candidati, e voglio ringraziare tutti i candidati per aver alzato le mani per rappresentare atleti provenienti da tutto il mondo.

Congratulazioni e benvenuto ai quattro nuovi membri. Il lavoro e la responsabilità della Commissione sono più importanti che mai per rappresentare e sostenere gli atleti in tutte le fasi della loro vita. Con questi nuovi membri e quelli già membri della Commissione, so che la Commissione atleti del Cio è in ottime mani per basarsi sul grande lavoro svolto nel corso degli anni. Ricorda che ora rappresenti tutti gli atleti di tutto il mondo, quindi fai del tuo meglio per comprendere meglio tutti i punti di vista, ascoltarli, agire e sostenerli al meglio delle tue capacità"

I membri in uscita sono Kirsty Coventry, la vicepresidente Danka Barteková, Tony Estanguet e James Tomkins OAM, eletti dai loro pari durante i Giochi olimpici di Londra 2012, hanno completato i loro mandati alla Commissione.

Inoltre, anche un membro designato della Commissione, Stefan Holm, sta terminando il suo mandato. Durante il loro mandato, questi atleti hanno svolto un ruolo fondamentale nel rafforzamento del sostegno agli atleti all'interno del Movimento Olimpico, nonché nello sviluppo e nell'attuazione dell'Agenda Olimpica 2020. Un nuovo presidente e vicepresidente sarà ora eletto dai membri del Cio il 6 agosto, con il presidente che diventerà anche membro del comitato esecutivo del Cio, rappresentando gli atleti ai massimi livelli all'interno del Cio.