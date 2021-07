Olimpiadi: Berruti (oro Roma 1960), 'Jacobs in forma smagliante, per medaglie c'è anche lui'

Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – "Marcell ha corso davvero bene, mi è piaciuto moltissimo. E' partito bene e nel finale mi sembra che non abbia proprio spinto al 100% eppure ha fatto 9"94, questo vuole dire che è in forma smagliante e che ha margini di miglioramento".

Il campione olimpico di Roma 1960 nei 200 metri Livio Berruti commenta così all'Adnkronos la brillante batteria di Marcell Jacobs che ha realizzato il nuovo primato italiano di 9"94. "Ci sono diversi atleti che possono competere per una medaglia -aggiunge Berruti- ma Marcell è quello che ha corso meglio insieme al canadese De Grasse che è il favorito. Se non si farà prendere dall'emozione ha le carte in regole per giocarsi una medaglia".