La spericolata acrobazia di Tom Cruise alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Tom Cruise ha preso parte alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi, con una performance acrobatica che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

La performance di Tom Cruise alla cerimonia finale delle Olimpiadi

L’attore ha contribuito alla cerimonia di passaggio delle consegne a Los Angeles per le Olimpiadi del 2028 con un’acrobazia di paracadutismo che lo ha visto oscillare dalla cima dello Stade de France prima di atterrare sul campo. Vestendo i panni di Ethan Hunt, ha salutato gli atleti e si è diretto verso il palco, accompagnato dalla musica degli H.E.R. Ha quindi ricevuto la bandiera olimpica dal sindaco di Los Angeles Karen Bass e dalla ginnasta Simone Biles, poi l’ha legata al sicuro sul retro di una moto e si è allontanato in direzione di Hollywood.

Da Parigi a Los Angeles

Sullo schermo è apparso un video pre-registrato che mostrava la star americana sfrecciare per le strade di Parigi, per poi salire su un aereo. “Sto arrivando” ha detto, mentre indossava l’attrezzatura da paracadutismo sulle note di “By the Way” dei Red Hot Chili Peppers. Una volta raggiunta la California, l’attore è stato ripreso mentre trasformava le “O” di Hollywood in anelli olimpici prima di passare la bandiera alla ciclista olimpica Kate Courtney.

Uniti dall’amore per lo sport

La mountain biker ha attraversato Los Angeles e, con l’aiuto degli olimpionici Michael Johnson e Jagger Eaton, ha raggiunto il concerto dei Red Hot Chili Peppers a Venice Beach, dove si sono esibiti anche Billie Eilish e Snoop Dogg. Cruise, grande fan delle Olimpiadi, nel 2004 ha portato la torcia olimpica al Dodger Stadium come parte della porzione di Los Angeles della Olympic Torch Relay. A Parigi ha inoltre assistito a diversi eventi, tra cui le gare di nuoto, le qualificazioni di ginnastica femminile e la partita per la medaglia d’oro di calcio femminile, dove gli Stati Uniti hanno trionfato contro il Brasile.