Olimpiadi: nuoto, Pilato torna in Italia e niente staffette, Martinenghi verso la mixed mista

Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – Benedetta Pilato domani rientrerà in Italia. La ranista azzurra ascerà le Olimpiadi di Tokyo 2020, a quanto apprende l'Adnkronos, dopo la delusione per la mancata qualificazione, con tanto di squalifica nei 100 metri rana. Sfuma anche la teorica possibilità per la giovane pugliese di prendere parte alla staffetta mista, dove sarà schierata Arianna Castiglioni, attuale primatista italiana.

Inoltre, a quanto si apprende, molto probabilmente la medaglia di bronzo nei 100 rana maschili, Nicolò Martinenghi farà parte della staffetta mixed mista.