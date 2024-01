26 persone denunciate per frode in commercio e vendita di prodotti non genuini, 22 attività sospese e 202 imprenditori multati a causa dell'olio d'oliva contraffatto

Un’indagine condotta in tutta Italia dai Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, nel settore oleario, ha portato a più di 46mila litri di olio sequestrati, 26 persone denunciate per frode in commercio e vendita di prodotti non genuini, 22 attività sospese e 202 imprenditori multati per violazioni amministrative, per un importo complessivo di 189 mila euro.

Le ispezioni

I Nas hanno effettuato 1250 ispezioni agli addetti della filiera, appurando l’esistenza in 256 aziende ed esercizi commerciali di situazioni di irregolarità.

Nello specifico sono state sanzionate la carente pulizia e manutenzione degli impianti e delle aree di lavorazione, l’omessa applicazione delle procedure di tracciabilità e di registrazione dell’olio prodotto, in alcuni casi associati con lo stato di abusività dei frantoi.

Infine sono stati sequestrati litri di olio non registrato o dichiarato di qualità superiore rispetto alla realtà.

Sanzioni in tutta Italia

I controlli e le sanzioni sono stati effettuati in tutta Italia. Tra gli altri si segnalano: