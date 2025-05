Omicidio a Bologna: la moglie indagata per la morte del marito

La scoperta del corpo

La tragica vicenda di Giuseppe Marra, 59 anni, ha scosso la comunità di Bologna. Nella serata del 27 maggio, i carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Zanolini, dove hanno trovato l’uomo privo di vita, con evidenti segni di violenza alla testa. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando preoccupazione e curiosità tra i residenti.

Gli investigatori hanno subito avviato le indagini, concentrandosi sulla figura della moglie, Lorenza Scarpante, 56 anni, che è stata fermata e successivamente arrestata con l’accusa di omicidio aggravato.

La testimonianza chiave

Un testimone oculare ha fornito dettagli inquietanti riguardo ai momenti immediatamente successivi alla scoperta del corpo. L’uomo ha raccontato di aver visto Lorenza uscire dalla palazzina in uno stato di evidente shock, con i vestiti sporchi di sangue. “Aiuto, mio marito è morto”, avrebbe esclamato, lasciando intendere che la situazione fosse drammatica. La testimonianza è stata raccolta durante il programma televisivo “Pomeriggio Cinque”, dove il testimone ha descritto la scena come angosciante. “Mi sono venuti i brividi vedendo una persona piena di sangue”, ha dichiarato, sottolineando la sua preoccupazione per la donna.

Le indagini in corso

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte di Giuseppe Marra. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio, compresi i rapporti tra i coniugi e le dinamiche familiari. Lorenza, attualmente in carcere, dovrà affrontare un lungo processo legale. Gli esperti di criminologia avvertono che i casi di omicidio all’interno delle famiglie sono spesso complessi e richiedono un’analisi approfondita. La comunità bolognese attende con ansia ulteriori sviluppi, mentre il mistero attorno alla morte di Marra continua a sollevare domande e preoccupazioni.