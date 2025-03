Il ritrovamento del corpo

Il dramma si è consumato a Chignolo Po, un comune di circa 4mila abitanti in provincia di Pavia, dove il corpo di Sabrina Baldini Palemi, una donna di 56 anni, è stato rinvenuto nella sua abitazione. A lanciare l’allerta è stata la figlia, preoccupata dopo aver tentato invano di contattare la madre. La donna, operatrice sociosanitaria in una Rsa del Lodigiano, non rispondeva al telefono, spingendo la figlia a recarsi presso l’abitazione in via Mariotto a Lambrinia.

All’arrivo, la figlia ha notato un forte odore di gas proveniente dall’interno, il che ha ulteriormente accresciuto la sua preoccupazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno trovato la porta d’ingresso senza segni di effrazione, confermando i timori della giovane.

Le indagini e il fermo del compagno

Le indagini si sono subito concentrate sul compagno della vittima, Franco Pettineo, 52 anni, rintracciato dai carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona. Dopo un lungo interrogatorio, è stato fermato e successivamente trasferito nel carcere di Cremona. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questo tragico epilogo, con particolare attenzione ai rapporti tra la vittima e il suo compagno.

Secondo le prime informazioni, Sabrina non presentava segni di violenza evidente, ma sul suo corpo sono stati riscontrati segni di strangolamento. Non ci sarebbero ferite da arma da fuoco o da taglio, il che fa supporre che l’omicidio sia avvenuto in un contesto di intimità, senza segni di una lotta violenta.

Il contesto familiare della vittima

Sabrina Baldini Palemi era madre di due figli, un maschio e una femmina, avuti dal marito dal quale si era separata, Filippo Pettineo, fratello di Franco. Questo legame familiare complica ulteriormente la situazione, sollevando interrogativi sulle dinamiche familiari e sulle possibili motivazioni dietro l’omicidio. La comunità di Chignolo Po è scossa da questa tragedia, che ha colpito una donna conosciuta e stimata nel suo lavoro.

Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando di raccogliere ulteriori prove e testimonianze per chiarire le circostanze di questo omicidio, che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi conosceva Sabrina e nella comunità locale.