La scoperta del corpo

Un tragico evento ha scosso la comunità di Legnano, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Domenica pomeriggio, i vicini di casa di Vasilica Potinku, una donna di 35 anni di origini rumene, hanno fatto una scoperta inquietante: la porta del suo appartamento era aperta e non riceveva risposta.

Preoccupati, hanno deciso di entrare e, purtroppo, hanno trovato il corpo senza vita della donna, colpita alla schiena con un grosso coltello da cucina.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente allertati, i soccorsi sono giunti sul posto in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimare la vittima è risultato vano. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri e il Nucleo Investigativo di Milano, che hanno avviato le indagini per fare luce su questo omicidio. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio della scena del crimine, cercando indizi che possano condurre all’assassino.

Indagini in corso

Il cellulare della vittima è stato rinvenuto e potrebbe rivelarsi un elemento cruciale per le indagini. Gli investigatori stanno analizzando i dati contenuti nel dispositivo, nella speranza di trovare informazioni utili che possano aiutare a identificare il colpevole. La comunità di Legnano è in stato di shock e si interroga su come un simile crimine possa aver avuto luogo in un contesto apparentemente tranquillo. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, sottolineando l’importanza della collaborazione della cittadinanza per risolvere questo caso.