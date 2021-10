Omicidio Bergamini, al via il processo con l’ex fidanzata unica imputata in aula

Omicidio Bergamini, al via il processo con l’ex fidanzata coimputata: dal presunto suicidio del 18 novembre 1989 alla presunzione di crimine di oggi

Omicidio Bergamini, dopo il rinvio a giudizio dello scorso settembre per l’unica imputata Isabella Internò al via oggi il processo contro l’ex fidanzata. Il calciatore del Cosenza venne travolto da un camion 32 anni fa e inizialmente si era pensato ad un suicidio, ma nuovi elementi avevano permesso alla procura di riaprire il caso e portare la Internò davanti ad una Corte di Assise per omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi in concorso con ignoti.

A disporre il rinvio a giudizio su richiesta del Pm Primicerio era stato il Gup di Castrovillari Festa. Bergamini venne travolto ed ucciso il 18 novembre del 1989 sulla Strada Statale 106 da un camion. Alla guida del mezzo Raffale Pisano, poi assolto dall’accusa di omicidio colposo.

Perché venne assolto? Perché la morte di Denis venne archiviata come suicidio: il calciatore si era gettato sotto al camion perché aveva litigato con la fidanzata.

Ma la famiglia di Bergamini non ci stette e fece riaprire il caso, un caso sulla cui riapertura pesa anche l’imegno del legale dei cari di Denis, quel Fabio Anselmo che ha rappresentato anche le ragioni legali della famiglia di Stefano Cucchi.

La tesi che ha superato il vaglio della magistratura preliminare e che è meritevole della verigica di un dibattimento è che Denis venne ucciso dalla fidanzata in concorso con persone la cui identità è rimasta finora ignota.

Il presidente della Corte d’Assise Lucente ha rigettato la richiesta della difesa di annullare il procedimento, ha incardinato il dibattimento ed accettato le liste testi, con 200 persone che inizieranno a deporre a partire dal prossimo 25 novembre.