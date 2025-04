Un caso di omicidio che scuote la comunità

La morte di Alessandro Coatti, un biologo di 38 anni originario del Ferrarese, ha scosso non solo la sua famiglia ma anche l’intera comunità scientifica. Ucciso e smembrato nella zona di Santa Marta, in Colombia, il suo caso ha messo in luce le insidie delle app di incontri, utilizzate da bande criminali per adescare vittime.

Gli inquirenti colombiani stanno seguendo la pista di un’operazione di rapina ed estorsione, con il sospetto che Coatti sia stato attirato in una trappola mortale.

Le indagini si intensificano

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Tiempo, le autorità hanno già identificato quattro sospetti, tra cui una donna in possesso del cellulare della vittima. Questo ritrovamento ha permesso di ricostruire gli eventi che hanno preceduto la scomparsa di Coatti, il quale aveva concordato un incontro tramite l’app Grindr. Questa piattaforma, sebbene sia nota per favorire incontri tra persone, è stata anche sfruttata da bande criminali per attirare le loro vittime.

Un omicidio brutale e premeditato

Le autopsie hanno rivelato che Coatti è stato ucciso con colpi inferti da oggetti contundenti, suggerendo una violenza premeditata. Gli investigatori ipotizzano che il biologo possa essere stato drogato prima di essere sequestrato e che la situazione sia degenerata in un omicidio. Il ritrovamento del luogo del delitto, una casa abbandonata nel quartiere San José del Pando, ha fornito ulteriori indizi, tra cui tracce di sangue che confermerebbero la brutalità del crimine.

Un messaggio di allerta per gli utenti delle app di incontri

Le autorità locali hanno emesso un avviso per gli utenti delle app di incontri, esortandoli a prendere precauzioni. La diffusione dei resti del corpo in vari punti della città non sarebbe un messaggio mafioso, come inizialmente ipotizzato, ma piuttosto una strategia per ostacolare le indagini. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza degli utenti di app di incontri e sull’operato delle bande criminali in Colombia, un tema che merita attenzione e riflessione.