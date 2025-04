La perizia sui dispositivi elettronici

La Procura di Roma ha avviato un’importante perizia tecnica sui dispositivi elettronici di Ilaria Sula, la giovane donna tragicamente uccisa dal suo ex fidanzato, Mark Samson. Questa perizia, che include un tablet e un personal computer, è fondamentale per ricostruire gli eventi che hanno portato a questo crimine efferato. L’attività di analisi è iniziata oggi e si estenderà anche al cellulare di Samson, il quale ha confessato l’omicidio avvenuto il 26 marzo scorso.

Dettagli dell’omicidio e confessione

Secondo quanto dichiarato dal ragazzo, Ilaria sarebbe stata colpita con tre coltellate alla gola, un atto di violenza che ha scosso l’opinione pubblica. Dopo l’omicidio, il corpo della giovane è stato rinchiuso in una valigia e gettato in un burrone, un gesto che evidenzia la brutalità del crimine. La confessione di Samson ha portato a un’indagine approfondita, non solo su di lui, ma anche sulla madre, accusata di concorso in occultamento di cadavere per aver assistito il figlio nella pulizia della scena del crimine.

Il ruolo della famiglia e dei consulenti

La famiglia di Ilaria Sula ha deciso di nominare un consulente per seguire da vicino l’evoluzione delle indagini. Questo passo è cruciale per garantire che la verità emerga e che giustizia venga fatta per la giovane vittima. La perizia tecnica, condotta da un ingegnere esperto, fornirà risultati nelle prossime settimane, contribuendo a chiarire ulteriormente le circostanze dell’omicidio e a raccogliere prove che potrebbero rivelarsi decisive nel processo.