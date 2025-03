Il dramma di una famiglia colpita dalla violenza

La storia di Santo Romano, un giovane di appena 17 anni, ha scosso profondamente la comunità. La notte tra il primo e il 2 novembre, la sua vita è stata spezzata da un colpo di arma da fuoco, un atto di violenza che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei suoi cari. La madre di Santo, visibilmente provata, ha raccontato l’incontro con il giovane accusato dell’omicidio, descrivendo la scena straziante: “Non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi, ha camminato con la testa bassa”. Queste parole racchiudono il dolore e la rabbia di una madre che ha perso il proprio figlio in circostanze così tragiche.

Il processo e le sue implicazioni

Il giudice Umberto Lucarelli ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato per il 17enne accusato dell’omicidio. Questo tipo di giudizio, sebbene possa accelerare il processo, solleva interrogativi sulla giustizia e sulla responsabilità dei giovani. La decisione del giudice di riservarsi sulla perizia psichiatrica del giovane imputato è un passo cruciale, poiché potrebbe influenzare la sentenza finale. La presenza dei familiari di Santo Romano in aula testimonia la loro determinazione a cercare giustizia e a ottenere risposte su un evento che ha cambiato per sempre le loro vite.

Le conseguenze di un atto di violenza

La violenza giovanile è un fenomeno in crescita, e il caso di Santo Romano è solo uno dei tanti che evidenziano la necessità di affrontare questo problema con urgenza. L’udienza per la discussione relativa all’omicidio è stata rinviata al 29 aprile presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, un’attesa che pesa come un macigno sui familiari della vittima. Ogni giorno che passa senza giustizia è un giorno in più di dolore e incertezze. La società deve interrogarsi su come prevenire simili tragedie e su quali misure adottare per proteggere i giovani da un destino così tragico.