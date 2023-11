Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, ha proposto di dare a Giulia Cecchettin la laurea honoris causa. La giovane avrebbe dovuto discutere la tesi il 16 novembre.

Omicidio Giulia Cecchettin, Antonio Tajani: “Dovremmo darle la laurea honoris causa”

“Io credo he dovremmo dare a Giulia Cecchettin una laurea honoris causa” ha dichiarato Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vice premier, a margine del meeting di Forza Italia a Taormina. “Questa drammatica vicenda, che ha colpito tutti noi per l’efferatezza dell’omicidio, si è conclusa tragicamente per una ragazza che si stava per laureare” ha aggiunto, ringraziando poi gli inquirenti per il lavoro che hanno fatto, che ha portato all’arresto di Filippo Turetta in Germania.

Filippo Turetta sarà subito estradato in Italia

“Grazie all’arresto europeo il ragazzo potrà essere affidato in pochi giorni alle forze dell’ordine e alla giustizia italiana per subire un giusto processo” ha spiegato il ministro degli Esteri. L’arresto del 22enne è avvenuto “grazie al lavoro di coordinamento tra le nostre forze dell’ordine e quelle tedesche” ha aggiunto il vice premier.