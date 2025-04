Omicidio Ilaria Sula, Mark Samson e le chat false: ecco come si fingeva lei c...

Dopo aver ucciso Ilaria Sula, Mark Samson si è finto lei con le amiche, rispondendo ad alcuni messaggi in chat. Ecco cosa ha scritto il 23enne di origini filippine.

Omicidio Ilaria Sula, la confessione choc di Mark Samson: “Ha gridato poco”

Confessione shock quella di Mark Samson al pubblico ministero e alla gip Antonella Minunni su come ha ucciso Ilaria Sula. Il 23enne di origini filippine ha ripercorso il femminicidio con lucidità e freddezza, ecco cosa ha detto: “Le ho dato due coltellate da dietro, con il coltello che avevamo utilizzato per tagliare la mortadella. Ilaria non si è accorta di nulla, ha gridato poco. E’ morta subito.” Durante l’interrogatorio, Samson ha anche parlato delle chat, il ragazzo infatti si è finto Ilaria per tranquillizzare le amiche. Ecco cosa ha scritto.

Omicidio di Ilaria Sula, le chat false di Mark Samson: cosa si nasconde dietro le conversazioni con le amiche

Mark Samson si è finto Ilaria Sula, rispondendo al suo posto alle chat di WhatsApp con le amiche. Il 23enne si è inventato una storia al fine di spiegare la sparizione dell’ex fidanzata: “non so se sto per fare una caz****, ma vado a casa di un tizio che ho conosciuto per strada. Ci siamo visti stamattina all’uscita della Sapienza e mi ha chiesto se mi andava di uscire.” Questi i messaggi di Samson all’amica di Ilaria, Sofia, con anche una foto di un ragazzo palestrato. A questo punto Sofia “le” ha chiesto: “Quindi? Lo avete fatto?“. La risposta: “Ho fatto la birichina.“