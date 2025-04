Il dramma di Pasqua a Milano

La serata di Pasqua si è trasformata in un incubo per una famiglia milanese, quando il collaboratore domestico Angelito Acob Manansala è stato trovato strangolato all’interno di una villa in via Randaccio. La tragedia ha scosso la comunità locale, portando alla rapida identificazione e arresto del presunto colpevole, Dawda Bandeh, un 28enne di origini gambiane.

Le indagini hanno rivelato una dinamica inquietante, con il gip di Milano, Domenico Santoro, che ha convalidato il fermo del sospetto, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza.

Le indagini e la decisione del gip

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giudice ha sottolineato la gravità dei fatti e i pericoli di fuga e reiterazione del reato. La decisione di mantenere in carcere il sospetto è stata motivata dalla necessità di garantire la sicurezza e l’integrità delle indagini. La vittima, un collaboratore domestico stimato, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei proprietari della villa, che ora si trovano a dover affrontare non solo la perdita di una persona cara, ma anche il trauma di un crimine così violento avvenuto nel loro stesso domicilio.

Il contesto sociale e le implicazioni legali

Questo tragico evento solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza dei lavoratori domestici e sulla necessità di proteggere le persone vulnerabili in contesti privati. La legge italiana prevede misure di protezione per i lavoratori, ma casi come questo evidenziano la necessità di un’ulteriore sensibilizzazione e di politiche più efficaci per prevenire la violenza. La comunità locale si mobilita, chiedendo giustizia per la vittima e una riflessione profonda su come garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.