Omicidio a Legnano, 35enne accoltellata alla schiena in casa. Chi era la vittima

Omicidio a Legnano: donna di 35 anni trovata accoltellata in casa

A Legnano si è consumata una tragedia: una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, vittima di un violento omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata accoltellata alla schiena, riportando diverse ferite da arma da taglio. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le circostanze del delitto e individuare il responsabile.



Nel pomeriggio di oggi, domenica 25 maggio, una donna di circa 35 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento al civico 16 di via Stelvio, a Legnano, nell’hinterland nord-ovest di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima presenterebbe numerose ferite da arma da taglio, tra cui una alla schiena, che ne avrebbe causato la morte.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30, mentre la città era impegnata nella tradizionale cerimonia del Palio. Le autorità hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.



Il corpo della donna, Vasilica Potinku, sarebbe stato rinvenuto da un vicino che ha notato la porta dell’appartamento leggermente aperta. Entrando in casa, l’uomo si è trovato davanti alla scena drammatica. Immediata è stata la chiamata al 118; i soccorritori intervenuti però non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Al momento non è ancora chiaro chi abbia compiuto l’aggressione né quando sia avvenuto l’omicidio. Accanto al cadavere è stato recuperato un grande coltello da cucina.

Sul luogo sono in corso i rilievi dei carabinieri della compagnia di Legnano, supportati dai tecnici della scientifica. Gli investigatori stanno ascoltando i condomini per raccogliere informazioni su eventuali visite ricevute dalla donna nelle ore precedenti e sulle sue frequentazioni. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Busto, Ciro Caramore.