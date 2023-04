Omicidio Novati, parla il figlio: "So chi ha ucciso mio padre"

Non ha dubbi il figlio di Antonio Novati, il commercialista di 75 anni trovato morto accoltellato nella sua auto: “So chi è stato ad uccidere mio padre“. Questa l’affermazione rivolta ai Carabinieri secondo una testimone, riporta Fanpage.it.

Antonio Novati è stato ucciso a coltellate nella sua auto e ritrovato nelle campagne del Lodigiano

Il corpo di Antonio Novati fu rinvenuto da un contadino della zona, che individuò il suv dell’uomo parcheggiato tra le campagne del Lodigiano, a Massalengo. Fu nell’abitacolo che fece poi la macabra scoperta: il corpo senza vita del commercialista e gli interni sporchi di sangue.

Il figlio di Novati sarebbe giunto al cospetto delle forze dell’ordine nella serata del 20 aprile, dopo il rinvenimento del corpo del commercialista, a lungo curatore fallimentare del Tribunale di Lodi, che era scomparso ormai da 24 ore.

Pare non abbia alcun dubbio il figlio di Novati. Le testimonianze della famiglia potrebbero rivelarsi fondamentali per indirizzare gli inquirenti verso il colpevole (o i colpevoli) dell’efferato omicidio, e in questo senso potrebbero giungere in soccorso anche le telecamere presenti in zona.

Al momento si cerca di capire da quale parte sia arrivata la macchina di Antonio Novati, che probabilmente aveva al suo fianco il suo aguzzino. Le indagini sono dunque ancora in corso, me potrebbero ben presto giungere ad una svolta.