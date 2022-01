Omicron, il richiamo con il vaccino Johnson&Johnson è efficace all’85% contro i ricoveri

L'azienda Johnson&Johnson comunica che il loro vaccino mostra un'efficacia dell'85% contro le ospedalizzazioni in Sudafrica, da quando Omicron è dominante

L’azienda Johnson&Johnson ha compiuto un’analisi approfondita sull’efficacia del loro vaccino a questo punto della pandemia e ne ha tratto risultati interessanti.

Lo studio ha mostrato come questo vaccino utilizzato come richiamo eterologo, e quindi dopo un ciclo primario completato con altri vaccini, ha generato un aumento di 41 volte degli anticorpi neutralizzanti e un aumento di 5,5 volte delle cellule T CD8+ contro la variante Omicron.

Grazie al lavoro condotto dal South African Medical Research Council, si è appurato che questo vaccino ha enormemente ridotto il rischio di ospedalizzazione da Covid tra gli operatori sanitari in Sudafrica dopo che Omicron è diventata la variante dominante.

L’azienda fa sapere in una nota che: “Al nostro crescente corpo di evidenze che dimostra che l’efficacia rimane forte e stabile nel tempo, anche contro le varianti in circolazione come Omicron e Delta. Crediamo che la protezione possa essere dovuta alle solide risposte delle cellule T indotte. Inoltre, questi dati suggeriscono che Omicron non sta influendo sulle risposte delle cellule T generate dal nostro vaccino.”