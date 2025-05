OnlyFans in trattativa per una vendita miliardaria: cosa aspettarsi

Una valutazione da record per OnlyFans

Secondo recenti notizie riportate da Reuters, OnlyFans, la piattaforma nota per il suo focus sui contenuti per adulti, è al centro di una potenziale vendita che potrebbe raggiungere la cifra stratosferica di otto miliardi di dollari. L’attuale proprietaria, Fenix International Ltd, sta trattando con un gruppo di investitori guidato da Forest Road Company, una società di investimento con sede a Los Angeles.

Le trattative, avviate a marzo, potrebbero concludersi entro poche settimane, aprendo la strada a un cambiamento significativo nella gestione della piattaforma.

Crescita esponenziale durante la pandemia

OnlyFans ha visto una crescita esplosiva durante la pandemia di COVID-19, con un fatturato che è passato da 375 milioni di dollari nel 2020 a ben 6,5 miliardi nel 2023. Questo incremento ha attirato l’attenzione di investitori e analisti, rendendo la piattaforma un attore chiave nel panorama dei contenuti digitali. La società trattiene il 20% dei guadagni dei creatori, un modello che ha dimostrato di funzionare bene, ma che ha anche sollevato interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine e sulla diversificazione dei contenuti.

Possibili cambiamenti strategici in arrivo

Se l’acquisizione dovesse andare a buon fine, ci si aspetta che i nuovi investitori possano apportare cambiamenti strategici significativi. Una delle principali criticità che ha allontanato diversi investitori nel corso degli anni riguarda la sicurezza e la moderazione dei contenuti. Con l’ingresso di Forest Road Company, potrebbe esserci un tentativo di diversificare l’offerta di contenuti, aprendo la piattaforma a materiali non espliciti per attrarre un pubblico più ampio. Questa mossa potrebbe non solo ampliare la base di utenti, ma anche migliorare la reputazione della piattaforma nel mercato.

Il futuro di OnlyFans e le sfide da affrontare

La possibilità di una quotazione in Borsa è un’altra opzione che Fenix International Ltd sta considerando, ma l’acquisizione da parte di investitori potrebbe rappresentare un’opzione più vantaggiosa nel breve termine. Leonid Radvinsky, l’imprenditore ucraino-americano che controlla la piattaforma, ha incassato oltre un miliardo di dollari in dividendi negli ultimi tre anni, dimostrando la redditività del modello di business attuale. Tuttavia, il futuro di OnlyFans dipenderà dalla capacità dei nuovi investitori di affrontare le sfide legate alla sicurezza e alla moderazione dei contenuti, oltre a come intendono gestire la transizione verso una possibile diversificazione.