Jazmyne Day è una modella 29enne di OnlyFans di origini gallesi, molto apprezzata sulla piattaforma azzurra soprattutto a causa dei suoi particolari seni.

La Day, infatti, qualche tempo fa ha deciso di sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche per avere un seno davvero extra large che riceve inevitabili, ma talvolta non apprezzate, attenzioni non solo online.

OnlyFans, il disagio della modella con il seno extra large

La giovane modella ha dichiarato in prima persona di essere consapevole di aver raggiunto molto successo su OnlyFans grazie al suo seno, ma ha lamentato un trattamento inadeguato che riceve quando gira per strada: “Il mio seno è vistoso ok ma questo non significa che le persone debbano sentirsi autorizzate a fare certi tipi di commenti.” Il disagio di Jazmyne è legato, in particolare al Regno Unito e agli Stati Uniti, due Paesi dove si trova a vivere gran parte della sua vita.

“Le cose sono diverse in Australia, dove sono stata da poco. Lì sono stata benissimo perché lì tutti mi trattavano come una persona normale senza soffermarsi sul mio aspetto fisico.”

Jazmyne Day e gli sguardi giudicanti

La modella ha lamentato un certo disagio e ha fatto presente che, moltissime volte, a giudicarla male sarebbero le donne più che gli uomini: “Si dimenticano che sono ancora un essere umano, anche se con le tette enormi.

Ricevo molti sguardi arrabbiati, principalmente da altre donne.” Infine, però, il gioco vale la candela, almeno a quanto dichiara ancora la 29enne: “Ho capito, il mio aspetto non sarà per tutti i gusti, e va bene così.”