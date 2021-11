Martina Vismara, 20 anni, è una star di Only fans. La ragazza, che mostra il suo corpo sul social a pagamento, si confessa in una intervista per Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, "Lo faccio da quando ho 15 anni, guadagno moltissimo"

“Lo facevo già a 15 anni.” Esordisce così Martina Vismara in una intervista per Massimo Giletti a Non è l’arena su La7, nella puntata del 3 novembre.

La ventenne è attualmente una star del social a pagamento onlyfans, il quale come ben sappiamo sta prendendo sempre più dominio.

“Pubblico foto miei ma anche di panorami, poi piano piano mi sono esposta sempre di più. Mostro il mio fisico ma sempre in maniera elegante, mai volgare”

Spesso capita di associare il social a pornografia, ma Martina non vuole sentire nominare quel termine. La pornografia, sottolinea lei, “è un atto sessuale“.

Rispetto a Only fans, prosegue la ragazza, “tutti pensano sia solo un sito erotico, io posso mettere anche la ricetta segreta della torta e per vedere paghi, ognuno decide quanto chiedere. il mio abbonamento è di 16,99 poi puoi essere contattato in privato da un cliente e offrire contenuti extra”.

Spiegando il salario da lei ricavato, Martina lascia tutti sconvolti dalla sua affermazione: “I guadagni sono alti, più alti di stipendi normali.

Si guadagna molto e molto bene. Mi sono comprata una casa”.

Considerando invece l’età dei suoi clienti, la ragazza racconta: “Vanno da 15 a 40 anni. Io non faccio la prostituta non vado con nessuno. Sono due cose completamente diverse. Faccio le mie cose da sola, nella mia camera”.

Quasi al termine dell’intervista, la giornalista di Giletti le chiede “Ma non pensi a chi potrebbe masturbarsi vedendo le tue foto o i tuoi video?” e Martina con molta nonchalance replica “Non ci penso, mi è indifferente“.