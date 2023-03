Tragedia in Campania, dove nella giornata di oggi, 20 marzo, un operaio 40enne muore travolto da tubi ed impalcature. Da quanto si apprende l’incidente sul lavoro si è verificato in una fabbrica di Frattamaggiore, nel Napoletano, dove ha perso la vita in modo orribile ed assurdo il 40enne polacco Jan Marcin Urbanski. I media che hanno dato la triste notizia spiegano che la vittima era residente a Napoli e che è deceduta in una fabbrica di Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

Operaio 40enne muore travolto a Napoli

La prima ricostruzione dell’accaduto è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Caivano. Giova ricordare tuttavia che nel caso di morti sul lavoro o di incidenti le competenze ascritte alla Polizia Giudiziaria sono esclusivamente in capo al personale addetto delle Asl. Ad ogni modo i militari sono intervenuti nell’azienda di via Martiri d’Otranto, dove pare che l’uomo sia stato travolto da tubi e impalcature.

Sul posto magistrato e personale Asl

Sul posto anche il magistrato di turno con il personale dell’Asl Napoli Nord ed una ulteriore pattuglia dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di cisterna. La salma del 40enne è stata posta sotto sequestro per l’autopsia e trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.