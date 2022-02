Lutto a Frattamaggiore per la morte di Salvatore Pezzella: ucciso da un male

Frattamaggiore e Sant'Arpino piangono la prematura scomparsa di Salvatore Pezzella, l'uomo è stato ucciso da un brutto male: lascia la moglie e un figlio.

Frattamaggiore e Sant’Arpino, località della Campania, piangono la prematura scomparsa di Salvatore Pezzella, un operaio edile la cui vita è stata brutalmente spezzata da un brutto male. L’uomo lascia la moglie Rosa e il figlio Giuseppe.

Salvatore Pezzella era un operaio edile originario di Frattamaggiore, la sua vita è stata stroncata da un terribile male contro cui lottava ormai da tempo e che purtroppo alla fine ha avuto la meglio su di lui.

Nonostante fosse nato a Frattamaggiore, Pezzella viveva a Sant’Arpino, qui era conosciuto e stimato da molti, la sua prematura scomparsa ha così lasciato dolore e sgomento sia nella sua località d’origine, sia in quella in cui viveva attualmente con la sua famiglia.

Salvatore era un uomo con un’esistenza ancora tutta da vivere, amava lo sport e in particolare il ciclismo, la sua scomparsa ha spezzato il cuore della moglie Rosa, che sul suo profilo Facebook ha dedicato un commovente messaggio al marito:

“Mi hai lasciato sola, tu che mi chiamavi in continuazione, senza tregua, come se per noi gli anni non fossero mai passati. Mi piace pensare che forse sarai in compagnia dei nostri tre angioletti, che noi desideravamo sempre e ci abbiamo provato a dare compagnia a Giuseppe”.