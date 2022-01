Palosco, Mirko Volpi è morto a 20 anni: si è sentito male davanti ai genitori

Mirko Volpi è morto a 20 anni, dopo essersi sentito male davanti ai suoi genitori. La terribile tragedia è avvenuta a Palosco.

Mirko Volpi si è sentito male mentre era nella sua abitazione, insieme ai suoi genitori. Il giovane di Palosco era conosciuto anche per la sua grande passione per il calcio. Era soprannominato “Muscio” e viveva con la sua famiglia in una casa di Via San Pietro. Domenica 16 gennaio è stato colpito da un malore mentre era a casa e purtroppo è morto.

La mamma Rosanna e il papà Agostino, insieme al fratello Davide, hanno cercato in tutti i modi di aiutarlo, ma appena hanno capito la gravità del suo malore hanno chiamato il 118. Il personale medico è immediatamente arrivato sul posto, ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I soccorsi si sono rivelati inutili, per il giovane era ormai troppo tardi.

Mirko Volpi aveva giocato a calcio nel Forza e Costanza e aveva allenato i pulcini dell’Oratorio Palosco. Aveva una grande passione per il calcio. La squadra ha condiviso su Facebook un messaggio per ricordarlo. Sono tanti i post condivisi da amici e conoscenti del giovane, mentre l’amministrazione comunale ha proclamato lutto cittadino per la giornata di oggi, martedì 18 gennaio, giorno in cui alle 14.30 sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale del paese.