Nella provincia di Cosenza un operaio ha perso la vita a causa di un’errata manovra del muletto. Il bresciano Genolini Loria, 46 anni, non ce l’ha fatta: è morto sul colpo nella mattinata di ieri, lunedì 6 novembre. E’ stato vittima di un drammatico incidente sul lavoro avvenuto a Corigliano-Rossano, dove l’uomo si era trasferito da un po’ di tempo.

Operaio morto schiacciato dal muletto: l’incidente

Il drammatico incidente sul lavoro, che ha causato l’ennesima morte bianca di questo buio (almeno da questo punto di vista) 2023, è avvenuto ieri mattina a Corigliano-Rossano, in provicia di Cosenza. Un operaio originario di Brescia, che però da qualche tempo si era trasferito in Calabria, è morto in cantiere dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. Genolini Loria stava lavorando ad un appartamento in ristrutturazione quando è rimasto ucciso, schiacciato fra il muletto e un cordolo in cemento.

Operaio morto schiacciato dal muletto: i soccorsi

Sul posto si sono precpitati i medici del 118, chiamati da qualcuno fra i colleghi di Genolini, ma nemmeno i sanitari hanno potuto fare qualcosa per salvare la vita all’operaio. Il 46enne, infatti è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente fortuito con il muletto. La Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui