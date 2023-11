Ancora una volta una partita di calcio diventa pretesto di violenza e inciviltà. Questa volta è accaduto a Milano dove, secondo le ricostruzioni fornite dal ‘Corriere della Sera’, gli ultras del Milan avrebbero teso un agguato ai tifosi del Paris Saint-Germain. I francesi erano arrivati ieri in Italia pronti a seguire la loro squadra nella complicata trasferta di San Siro contro i rossoneri.

Scontri ultras Milan-PSG: cosa è successo

Secondo quanto si apprende, una cinquantina di ultras milanisti avrebbero teso un aggiuato ad un gruppo di tifosi del PSG in zona Milano Navigli. L’aggressione, a base di petardi e fumogeni, è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri: tutti i supporter rossoneri erano a volto coperto. L’assalto, che è stato portato a termine nei pressi dei locali di Ripa di Porta ticinese, è degenerato fino ad arrivare ad un episodio di rara violenza: qualcuno ha estratto un coltello, ferendo in maniera grave un tifoso parigino con due fendenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia: anche un agente è rimasto ferito, seppur solo lievemente.

Scontri ultras Milan-PSG: le condizioni di salute del ferito

L’agente e il tifoso accoltellato non sono le uniche due persone ad essere rimaste ferite nell’assalto della mezzanotte di ieri. Il parigino è certamente colui che è uscito peggio dallo scontro, rimediando due fendenti che lo hanno costretto ad un ricovero in codice rosso in ospedale.