Durante un viaggio in aereo con la sua famiglia verso la Thailandia, la piccola G., bimba romana frequentante la scuola primaria, ha improvvisamente accusato un malore. Una volta atterrati, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove le è stato diagnosticato tumore cerebrale, che ha richiesto un intervento chirurgico urgente. La sua storia è stata riportata dall’Adnkronos, suscitando profonda preoccupazione e solidarietà.

Bimba romana malata di tumore: è stata operata

Dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico lo scorso 21 marzo, la bambina ha superato con successo l’operazione ed è attualmente ricoverata in un reparto di degenza ordinaria. Tuttavia, per poter fare ritorno in Italia, è necessario ottenere un nulla osta dai medici.

Non è ancora in grado di viaggiare

Al momento, a causa delle condizioni di salute e dei procedimenti burocratici necessari, la piccola non è in grado di viaggiare. Sarà ancora necessario qualche giorno prima che possa essere stabilito il percorso sanitario migliore per lei e individuata una struttura adeguata che possa accoglierla.

Quando potrò rientrare in Italia?

Fonti della Farnesina hanno comunicato che la bimba romana potrà rientrare in Italia insieme alla madre tramite un volo di linea con assistenza sanitaria solo dopo che i medici confermeranno che è in condizioni adeguate per viaggiare. Nel frattempo, sulla chat della classe, è stata avviata una raccolta fondi per fornire il miglior supporto possibile alla bambina durante questo momento difficile. Questa iniziativa è stata promossa da alcuni genitori che desiderano offrire il loro aiuto in un momento così delicato per la giovane compagna di classe dei loro figli. Le istituzioni, nel frattempo, hanno garantito il loro sostegno per questa causa.