Quanto potrebbe risparmiare l’Italia se l’ora legale ci fosse per tutto l’anno? Cercheremo di scoprirlo qui di seguito.

L’ora legale sta per tornare

Ebbene sì, l’ora legale sta per tornare. Domenica 31 marzo, proprio nel giorno in cui si celebra la Pasqua, alle 2, bisognerà spostare le lancette di un’ora in avanti, dunque alle 3. L’ora legale porta con sé anche delle conseguenze, pure di tipo economico.

L’ora legale fa risparmiare?

L’ora legale permette di risparmiare. Sima ha calcolato a quanto potrebbe corrispondere il risparmio dell’Italia se l’ora legale ci fosse per tutto l’anno:

L’adozione dell’ora legale permanente tutto l’anno produrrebbe nel nostro Paese minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh.

Quanto risparmierebbe l’Italia

Nello specifico cerchiamo di capire quanto andrebbe a risparmiare l’Italia. I kwh sopra citati corrisponderebbe a 180 milioni di euro netti all’anno. Inoltre, ha spiegato sempre Sima: