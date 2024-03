Tenetevi pronti a spostare le lancette del vostro orologio perché sta per tornare l’ora legale. Andiamo a scoprire quanto arriverà e quanto dormiremo…

L’ora legale sta per tornare

Il ritorno dell’ora legale comporterà lo spostamento delle lancette di un’ora in avanti. Questo vale a dire che si dormirà un’ora di meno però si potrà godere di un’ora in più di sole nel corso della giornata. D’altronde, con l’arrivo della bella stagione, le giornate stanno già iniziando ad allungarsi.

Quando arriva l’ora legale

Quando arriverà l’ora legale quest’anno? Proprio a Pasqua! Sarà domenica 31 marzo la notte in cui, alle ore 2, bisognerà spostare le lancette del proprio orologio di un’ora in avanti. Ma tranquilli vale solo per gli orologi con le lancette! Gli apparecchi digitali come smartphone, pc e anche le sveglie, a meno che non ci siano delle impostazioni prefissate, non avranno bisogno di nessuna azione per il cambio d’ora, lo faranno in automatico da soli.

L’ora legale è un bene?

Il ritorno dell’ora legale sarà sicuramente un aspetto importante in termini ambientali e di risparmio energetico. Avendo maggiore luce fino a tarda giornata, infatti, tenderemo ad accendere meno lampade e lampadari. Inoltre ci saranno meno emissioni di anidride carbonica.