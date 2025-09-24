La sicurezza dei bambini davanti alle scuole è diventata una questione di stretta attualità a Orbetello, dopo che un padre è stato multato per aver sostato a piedi sulle strisce pedonali mentre accompagnava la figlia all’istituto De Amicis. Questo caso non riguarda solo il rispetto formale del codice della strada, ma evidenzia la mancanza di spazi adeguati e soluzioni pratiche per garantire l’incolumità dei bambini e la serenità di chi li accompagna.

La multa davanti scuola a Orbetello: una vicenda controversa

La vicenda di Vilardi ha riportato alla luce un problema più ampio, legato alla gestione degli spazi davanti agli istituti scolastici. Da quando la dirigente scolastica ha vietato l’accesso al cortile, dopo un incidente occorso a una bambina, tutti i genitori sono costretti a rimanere sul marciapiede, che risulta insufficiente per la folla dei momenti di ingresso e uscita.

La rigidità con cui viene applicato il codice della strada ha suscitato discussioni sul buon senso e sulla sicurezza: da un lato le autorità sottolineano l’obbligo di non occupare la carreggiata, dall’altro i genitori segnalano l’impossibilità di trovare un’alternativa adeguata, temendo che simili episodi possano ripetersi se non si interviene con soluzioni concrete.

Orbetello, aspetta la figlia fuori da scuola a piedi (sulle strisce pedonali): padre multato

A Orbetello, un padre di 40 anni è stato sanzionato mentre attendeva, a piedi, l’ingresso della figlia nella scuola elementare di via De Amicis. Michele Vilardi aveva seguito la consueta routine mattutina di accompagnare la bambina di sette anni fino al cancello e attendere che entrasse, insieme ad altri genitori. Il marciapiede, però, era troppo stretto per contenere tutte le famiglie, costringendo alcuni di loro a sostare sulle strisce pedonali. Nonostante non intralciasse il traffico, Vilardi è stato notato da una vigilessa, che gli ha chiesto di spostarsi sul marciapiede. Alla sua opposizione, ne è nato un acceso diverbio fino alla multa.

“Oggi come tutte le mattine fuori scuola di Neghelli (frazione di Orbetello, ndr) accade la stessa cosa. Ma stamani mi hanno notificato il verbale. Adesso io mi chiedo: un genitore che accompagna un figlio a scuola e controlla l’ingresso dello stesso nella struttura, dove si deve mettere se il marciapiede non consente la sosta di tutti i genitori? Senza parole“, scrive Vilardi sui social.

La contravvenzione, inizialmente di 27 euro e riducibile a 18,20 se pagata entro cinque giorni, lo ha sorpreso e indignato, trasformando un gesto apparentemente innocuo in un episodio diventato rapidamente virale sui social.