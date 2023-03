Organizza il suo funerale da vivo. I carabinieri lo salvano: voleva suicidarsi

Un uomo organizza funerale da vivo. I proprietari delle pompe funebri allertano i carabinieri che riescono a salvarlo

Anziano organizza il suo funerale da vivo

A Roccastrada, in provincia di Grosseto, un anziano, residente in una casa in campagna, si era recato in un’agenzia di pompe funebri a Grosseto per chiedere informazioni su come si sarebbe svolto il suo funerale. Il pensionato aveva chiesto il costo del rito funebre e quali pratiche burocratiche servissero.

L’uomo aveva detto che il suo funerale si sarebbe dovuto svolgere due giorni dopo nonostante lui fosse ancora vivo.

La strana richiesta ha fatto pensare ai responsabili dell’agenzia che ci fosse qualcosa che non andava. Hanno quindi avvisato i carabinieri dell’accaduto.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’intervento dei carabinieri è stato provvidenziale, infatti, l’uomo aveva già preparato tutto per portare a termine l’estremo gesto: aveva collegato un tubo dalla marmitta dell’auto all’abitacolo.

Il pensionato aveva anche lasciato i soldi per i suoi funerali e aveva scritto dei messaggi di addio ai suoi cari.

L’uomo era ancora in casa

Per fortuna le forze dell’ordine sono arrivate prima che la tragedia avesse luogo. Quando i carabinieri hanno oltrepassato il cancello dell’abitazione dell’uomo lo hanno trovato ancora in casa. I militari gli hanno offerto conforto dando all’anziano modo di sfogarsi. I carabinieri hanno poi avvisato i parenti dell’uomo.

