Ornella Muti dieta: i segreti della sua forma fisica a 66 anni

La dieta di Ornella Muti è un regime depurante e detox che, tramite determinati alimenti, le permette di avere una forma fisica smagliante a 66 anni.

Tra pochi giorni si apre la kermesse sanremese e Ornella Muti è una delle co-conduttrici al fianco di Amadeus. La nota attrice, resa celebre da diversi film, calamita l’attenzione anche per la sua perfetta forma fisica che sfoggia all’età di 66 anni. Cerchiamo di capire quale è la dieta di Ornella Muti e come si prepara a questo importante appuntamento.

Ornella Muti dieta

Una delle donne maggiormente affascinanti ed eleganti del mondo dello spettacolo e del cinema italiano. Nonostante abbia 66 anni, Ornella Muti riesce a mantenere una forma fisica smagliante da fare invidia a molte sue colleghe. Il segreto della sua forma fisica è sicuramente il tipo di alimentazione che segue dove non sgarra e non si lascia andare a particolari stravizi.

La dieta di Ornella Muti, così come ogni regime alimentare, è personalizzata e gestita in base alle sue esigenze e bisogni. Un regime alimentare che consta di una alimentazione sana e salutare proprio per mantenere il fisico in forma splendente. Nel suo caso, una dieta detox e alimenti sani sono un binomio perfetto per il fisico.

Una dieta in cui cerca di evitare determinati condimenti, soprattutto a base di sale e punta a spezie ed erbe aromatiche per insaporire i vari piatti che consuma. Tra le spezie che usa per condire i vari piatti vi è sicuramente la curcuma. Consuma in maniera moderata e senza esagerare i carboidrati. Ama molto la frutta e la verdura che reputa alimenti fondamentali per disintossicare l’organismo.

Ogni tanto si lascia andare a qualche strappo alla regola consumando una fetta di dolce, magari a fine pasto, ma non deve essere una abitudine. Oltre all’alimentazione, la dieta di Ornella Muti si basa anche su attività fisica e sport. Pratica lo yoga che le permette di essere energica e attiva.

Ornella Muti dieta: benefici

I benefici della perfetta forma fisica di Ornella Muti sono visibili a distanza di tempo. Se si vuole seguire la dieta di Ornella Muti, è bene che si sappia che è un regime alimentare che dona vantaggi e benefici a lungo andare nel tempo. Un regime che l’aiuta a mantenersi in forma. Uno dei segreti di un fisico smagliante è proprio l’alimentazione sana che segue la nota attrice.

Le sue abitudini a tavola, quindi mangiare in modo bilanciato ed equilibrato, le permettono di stare bene e mantenersi in perfetta salute. Si possono consumare peccati di gola e qualche dolce, ma sempre a patto di seguire una alimentazione sana e molto salutare in modo da non esagerare evitando così di concedersi degli stravizi.

Dal momento che la dieta di Ornella Muti è detox, quindi depurante, l’attrice consuma tantissima frutta e verdura che le permettono di disintossicare il corpo e depurare il fisico dalle scorie e tossine in eccesso. Un regime del genere permette di essere maggiormente vitale ed energica proprio grazie alle proprietà degli alimenti depuranti e detox che consuma ogni giorno.

Per ottenere la sua forma fisica, bisogna impegnarsi e dedicare del tempo, non solo alla dieta, ma anche all’attività fisica. Solo la costanza e l’impegno permettono di raggiungere questi risultati, come Ornella Muti sa molto bene. Lo yoga è una disciplina adatta da coadiuvare alla dieta poiché raggiunge un buon equilibrio.

Ornella Muti dieta: integratore

