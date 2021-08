Dieta detox di Ornella Muti: come fa a stare in forma

La dieta di Ornella Muti è un regime depurante e detox che libera dalle tossine permettendo di essere in forma smagliante, proprio come l'attrice.

I personaggi dello spettacolo devono presenziare a tantissimi eventi e ogni volta che si vedono le foto sui social sono sempre perfetti con un fisico tonico. Uno di questi è Ornella Muti che sfoggia un grande fisico nonostante i 66 anni.

Vediamo quale è la dieta di Ornella Muti e cosa mangia per un corpo in ottima forma.

Dieta detox di Ornella Muti

Se si sbircia il profilo social di Ornella Muti, grande attrice del panorama italiano, si notano i suoi scatti in riva al mare, dove nonostante i 66 anni, sfoggia un fisico perfetto e in forma. L’attrice riesce a mantenere questo fisico grazie alla dieta detox che segue e che mette in pratica con grande successo e ottimi risultati.

La dieta di Ornella Muti si basa su uno stile di vita sano e ben bilanciato, come più volte ha ammesso lei stessa nelle varie interviste che ha realizzato. Un regime equilibrato che le ha permesso di perdere peso in maniera costante come si evince dalle foto che ha pubblicato in vacanza al mare sul suo profilo social.

Un regime in cui non rinuncia quasi a nulla, anzi si concede dei peccati di gola che però riesce a tenere a freno con una alimentazione adeguata e tanto yoga.

Non usa condimenti come l’olio e il sale e in questo modo si mantiene in forma splendidamente. Un regime in cui bisogna ridurre il consumo dei carboidrati stando attenti a ruotare i vari alimenti senza eccedere.

Oltre a una riduzione dei carboidrati, bisogna anche limitare il consumo di zuccheri e così facendo è possibile ottenere ottimi risultati. In seguito, è molto importante seguire una dieta di mantenimento in modo da mantenere i chili che si sono persi e assicurare una buona condizione ottimale.

Dieta detox di Ornella Muti: benefici

Per mantenere il fisico in forma, la dieta di Ornella Muti si basa su un regime detox, quindi ricco di frutta e verdura che permetta di disintossicare l’organismo e depurare il fisico dalle scorie e tossine che si tende ad accumulare, magari dopo l’estate e le tantissime cene e pranzi fuori. Per questa ragione, un regime depurante e detox può essere la soluzione ideale.

La dieta di Ornella Muti detox permette di depurarsi, consumando alimenti ricchi, come la frutta e la verdura che hanno al suo interno tantissimi nutrienti che aiutano a eliminare le scorie e le tossine in eccesso. Ornella Muti consuma anche spezie come la curcuma per insaporire i piatti evitando così l’uso di alimenti grassi come olio e sale.

Un regime di questo tipo, quindi particolarmente equilibrato, comporta una serie di benefici e vantaggi al fisico. Infatti, dona maggiore energia e vitalità grazie al consumo di alimenti depuranti e detox. Soltanto seguendo la dieta detox di Ornella Muti è possibile migliorare anche il transito intestinale e rafforzare le difese immunitarie.

I benefici della dieta di Ornella Muti sono notevoli e si ottengono soltanto a distanza di tempo, essendo costanti nell’alimentazione e nell’attività fisica. Praticare yoga come la Muti permette, insieme a una buona dieta, di ottenere i giusti risultati e un equilibrio adeguato.

Dieta di Ornella Muti: miglior integratore

Per ottenere gli stessi risultati e la sua forma fisica, è consigliabile aggiungere alla dieta di Ornella Muti un integratore quale Piperina & Curcuma Plus, di origine italiana, consigliato da esperti e consumatori. Notificato dal Ministero della Salute per la sua efficacia e i benefici che apporta all’organismo.

Massimizza il processo metabolico bruciando le calorie, migliora l’assimilazione digestiva e il transito intestinale, oltre a favorire la perdita dei chili in eccesso. Sazia evitando di abbuffarsi ai pasti principali, ha proprietà detox che depurano i reni, il fegato, l’intestino e mantiene la forma a lungo tempo.

Possono assumerlo tutti coloro che vogliono dimagrire in modo sano e senza rinunce. Non è indicato alle donne in gravidanza e a coloro che soffrono di problemi a livello gastrointestinali. Non ha controindicazioni o effetti collaterali perché si compone di elementi come la piperina che stimola il metabolismo aiutando a dimagrire rapidamente, la curcuma, una spezia che elimina le scorie e le tossine, dall’effetto detox. Infine, il silicio colloidale che aumenta gli ingredienti precedenti proteggendo la pelle, i tendini e le ossa.

