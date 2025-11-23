Anche le vite straordinarie trovano la loro naturale semplicità negli ultimi istanti. Mario Lavezzi, amico di una vita, racconta come l’ultima serata di Ornella Vanoni abbia riflettuto la grazia, l’ironia e la lucidità con cui ha sempre vissuto, chiudendo il suo percorso secondo i propri desideri, nella sua casa a Milano.

Milano saluta Ornella Vanoni: camera ardente e funerali

La camera ardente è stata allestita al Piccolo Teatro Grassi, dalle 10 alle 14 di domenica 23 novembre e dalle 10 alle 13 del lunedì successivo, mentre i funerali si terranno lunedì 24 novembre nella chiesa di San Marco, nel quartiere di Brera, alle ore 15. In segno di lutto, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino.

La cantante, icona di ironia, intelligenza e sensibilità artistica, aveva sempre parlato della morte con lucidità e leggerezza: “Io voglio vivere finché mi tocca vivere però fammi vivere bene fino a quel momento“, affermava, ricordando che la vecchiaia non avrebbe mai potuto toglierle la sua forza.

Gli amici, i fan e la sua Milano la accompagneranno nell’ultimo saluto, con gratitudine, rispetto e ammirazione, celebrando una vita vissuta «con eleganza», come ha sempre desiderato.

Ornella Vanoni, Mario Lavezzi rivela l’ultima richiesta della cantante prima di morire

La fine di una vita straordinaria può avere la delicatezza dei gesti più semplici. È quanto racconta Mario Lavezzi, amico di lunga data di Ornella Vanoni, descrivendo le ultime ore della cantante:

“Venerdì sera Ornella aveva appena cenato a casa sua, si è seduta sulla poltrona per guardare la televisione e ha chiesto alla sua assistente un gelato, perché ne voleva un po’. Quando la domestica è tornata dalla cucina, l’ha trovata con la testa china sul petto: il cuore di Ornella l’aveva lasciata”, ha dichiarato durante i SIAE Music Awards.

“Se ne è andata come voleva, in un soffio, con eleganza. Ancora lucidissima, ancora splendida“, ha confidato Lavezzi, commosso. La sua scomparsa, avvenuta a 91 anni, rifletteva esattamente il modo in cui aveva sempre desiderato vivere e concludere il suo cammino: con semplicità e con grazia.