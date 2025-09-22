Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 22-28 settembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 settembre 2025 sono Gemelli, Vergine e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Acquario.
Oroscopo settimana 22-28 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Ariete: inizia un periodo no in amore, le delusioni sono dietro l’angolo, cercate quindi di concentrarvi sul vostro benessere interiore. Sul lavoro settimana piuttosto tranquilla, anche se con qualche imprevisto.
Toro: settimana molto positiva a livello lavorativo, diverse saranno infatti le soddisfazioni personali. In amore così così, possibili litigi e discussioni con il partner.
Gemelli: che bella settimana in vista! In amore le cose non potrebbero andare meglio, che ci scappi anche la tanto attesa proposta di matrimonio? Anche sul lavoro ottima settimana!
Cancro: settimana molto positiva, soprattutto dal punto di vista sentimentale, se saprete cogliere l’aspetto positivo delle cose. Sul lavoro qualche piccolo imprevisto, ma nulla che non riuscirete a risolvere.
Leone: settimana sottotono, soprattutto dal punto di vista lavorativo, dove imprevisti e difficoltà potrebbero essere all’ordine del giorno. In amore qualche malumore di troppo.
Vergine: settimana super fortunata in amore per i single che potrebbero ricevere una telefonata davvero inaspettata! Sul lavoro settimana tranquilla, nulla da segnalare.
Bilancia: settimana sì in amore, passione e romanticismo saranno super presenti, no sul lavoro, dove gli imprevisti saranno davvero tanti e difficili da gestire.
Scorpione: inizia un periodo magico a livello lavorativo, con nuove opportunità di collaborazione all’estero davvero super intriganti. In amore non è un periodo fortunato.
Sagittario: settimana positiva sul lavoro anzi, chi di voi è in cerca di una nuova occupazione potrebbe finalmente ricevere una chiamata per un colloquio. In amore tutto nella norma.
Capricorno: settimana all’insegna dell’introspezione, avete bisogno di concentrarvi su voi stessi per capire cosa volete davvero dalla vita. Molta fortuna nella giornata di martedì.
Acquario: settimana difficile, soprattutto dal punto di vista lavorativo, dove potreste andare incontro a difficoltà inaspettate. In amore settimana di alti e bassi, occhio soprattutto alla troppa gelosia.
Pesci: settimana all’insegna della serenità, sia sul lavoro sia in ambito sentimentale. Settimana ideale anche per cominciare a dire addio alle cattive abitudini.