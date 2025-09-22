Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 22-28 settembre 2025: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 settembre 2025 sono Gemelli, Vergine e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Acquario.

Oroscopo settimana 22-28 settembre 2025: le previsioni segno per segno

