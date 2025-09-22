Home > Oroscopo > L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025: nuove opportunità in...

L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025: nuove opportunità in arrivo

oroscopo 22 28 settembre 2025

Cosa riservano le stelle questa settimana? Quali sono i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

Oroscopo settimana 22-28 settembre 2025: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 settembre 2025 sono Gemelli, Vergine e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Acquario.

Oroscopo settimana 22-28 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025, per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: inizia un periodo no in amore, le delusioni sono dietro l’angolo, cercate quindi di concentrarvi sul vostro benessere interiore. Sul lavoro settimana piuttosto tranquilla, anche se con qualche imprevisto.

  • Toro: settimana molto positiva a livello lavorativo, diverse saranno infatti le soddisfazioni personali. In amore così così, possibili litigi e discussioni con il partner.

  • Gemelli: che bella settimana in vista! In amore le cose non potrebbero andare meglio, che ci scappi anche la tanto attesa proposta di matrimonio? Anche sul lavoro ottima settimana!

  • Cancro: settimana molto positiva, soprattutto dal punto di vista sentimentale, se saprete cogliere l’aspetto positivo delle cose. Sul lavoro qualche piccolo imprevisto, ma nulla che non riuscirete a risolvere.

  • Leone: settimana sottotono, soprattutto dal punto di vista lavorativo, dove imprevisti e difficoltà potrebbero essere all’ordine del giorno. In amore qualche malumore di troppo.

  • Vergine: settimana super fortunata in amore per i single che potrebbero ricevere una telefonata davvero inaspettata! Sul lavoro settimana tranquilla, nulla da segnalare.

  • Bilancia: settimana sì in amore, passione e romanticismo saranno super presenti, no sul lavoro, dove gli imprevisti saranno davvero tanti e difficili da gestire.

  • Scorpione: inizia un periodo magico a livello lavorativo, con nuove opportunità di collaborazione all’estero davvero super intriganti. In amore non è un periodo fortunato.

  • Sagittario: settimana positiva sul lavoro anzi, chi di voi è in cerca di una nuova occupazione potrebbe finalmente ricevere una chiamata per un colloquio. In amore tutto nella norma.

  • Capricorno: settimana all’insegna dell’introspezione, avete bisogno di concentrarvi su voi stessi per capire cosa volete davvero dalla vita. Molta fortuna nella giornata di martedì.

  • Acquario: settimana difficile, soprattutto dal punto di vista lavorativo, dove potreste andare incontro a difficoltà inaspettate. In amore settimana di alti e bassi, occhio soprattutto alla troppa gelosia.

  • Pesci: settimana all’insegna della serenità, sia sul lavoro sia in ambito sentimentale. Settimana ideale anche per cominciare a dire addio alle cattive abitudini.