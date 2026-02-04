Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, giovedì 5 febbraio 2026, per tutti i segni zodiacali.
Oroscopo giovedì 5 febbraio 2025: il segno più fortunato
Giovedì 5 febbraio 2026 avremo la Luna ancora in Vergine mentre in Acquario continueranno a splendere il Sole, Venere, Marte, Mercurio e Plutone. E’ quindi un periodo veramente magico per l’Acquario che, anche per la giornata di domani, 5 febbraio, “vince” il premio di segno più fortunato del giorno!
Oroscopo giovedì 5 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, giovedì 5 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:
- Ariete: domani sarà una giornata molto nervosa, quindi dovrete prestare molta attenzione alle vostre relazioni interpersonali, sia in ufficio che in famiglia, perché il rischio di litigi e discussioni è alto.
- Toro: un giovedì nel complesso sereno e tranquillo, al lavoro giornata produttiva e anche piena di soddisfazione. In amore un pò di gelosia non farà che mettere pepe alla relazione.
- Gemelli: domani sarà una giornata davvero molto fortunata in ambito lavorativo. Avete un progetto nel cassetto? Volete chiedere un aumento al vostro capo? Beh, domani le stelle vi sorridono!
- Cancro: è una settimana all’insegna dei continui sbalzi d’umore a cui, diciamolo, siete abituati. Anche domani sarà una giornata altalenante, momenti pieni di entusiasmo, alternati ad altri carichi di malumore.
- Leone: giornata sentimentalmente parlando molto positiva, aspettatevi una sorpresa serale da parte del vostro partner! Occhio però al lavoro, un imprevisto mattutino potrebbe creare diversi problemi.
- Vergine: un giovedì all’insegna della serenità interiore e del buonumore. Una giornata anche importante per il vostro benessere fisico, siete pronti finalmente a iniziare a fare un pò di sport?
- Bilancia: domani sarà una giornata dove vi sentirete pieni di energia e di voglia di fare, specialmente in ambito lavorativo, dove non vi fermerà nessuno! La sera però cercate di riposarvi come si deve.
- Scorpione: giornata difficile quella di domani, poiché la stanchezza dei primi giorni della settimana uscirà all’improvviso e potrebbe farvi performare al di sotto delle vostre capacità.
- Sagittario: una giornata nel complesso piacevole quella di domani anche se potrebbero esserci dei malumori con il partner, a causa di alcuni malintesi che vanno avanti da tempo.
- Capricorno: domani sarete super produttivi, la giornata lavorativa infatti procederà a gonfie vele e i riconoscimenti non mancheranno. Come ricompensa qualcosa di dolce, del resto domani è il World Nutella Day!
- Acquario: siete le regine e i re della settimana in quanto a fortuna, anche domani infatti le stelle saranno tutte con voi così come i pianeti. Chi vi potrà dunque fermare?
- Pesci: giornata all’insegna della stanchezza, più che quella fisica quella mentale. Consigliate domani pratiche quali la meditazione e lo yoga, per liberare la vostra mente dai troppi pensieri.