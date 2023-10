Scopriamo tutte le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, per ogni segno zodiacale.

Tutte le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, giovedì 12 ottobre 2023, segno per segno scopriamo le novità in serbo per la giornata di oggi in ambito lavorativo, amore e benessere personale.

Oroscopo di giovedì 12 ottobre: le previsioni segno per segno

Ariete: È il momento di cambiare, risolvere problemi finanziari e affrontare progetti con cura, evitando eccessi.

Toro: Questi giorni sono impegnativi. Giove porta responsabilità e possibile prestigio, ma gestire tutto è complesso, specialmente da soli. Occorre relax e recupero. Nell’amore, ritrova intimità.

Gemelli: Attuali relazioni possono generare fastidi, complicazioni recenti richiedono soluzioni. Cautezza in ambito sentimentale. Focalizzati sul proseguire con progetti. Possibili problemi amorosi a causa di tensione.

Cancro: Giornate intense con molte responsabilità. Gestisci progetti e sfide con saggezza. Evita eccessiva esposizione, mantieni la calma se affronti conflitti. Nella famiglia, sii prudente.

Leone: È un periodo di rinascita e sfide. Chi ha affrontato crisi sentimentali può riprendersi o iniziare nuove relazioni. Attenzione a ostacoli nascosti.

Vergine: È un buon momento per chiarire questioni con altri. L’energia dei pianeti nel tuo segno ti dà capacità d’azione. Saturno potrebbe limitare, ma Venere rende la vita sentimentale appassionata e chi è solo potrebbe reiniziare relazioni.

Bilancia: Marte uscendo dal tuo segno porta forza e azione, utile dopo problemi fisici recenti. Opportunità di riaprire emozioni passate. Le relazioni solide possono rinascere.

Scorpione: Giornata di opportunità, ma chi ha avuto disagi può sentirsi agitato. L’avvio di nuovi progetti potrebbe causare incertezza. Nelle relazioni, evita conflitti. Venere promette successo futuro.

Sagittario: Oggi è una giornata tesa, evita conflitti nonostante recenti disagi. Relazioni potrebbero essere sfidate, ma puoi ripartire e pianificare qualcosa di speciale per domenica.

Capricorno: In ottobre, esprimerai chiaramente le tue opinioni e avrai successo nelle relazioni grazie a Venere favorevole. Ottimo periodo per progetti e decisioni su casa e lavoro. Fai attenzione alle finanze, con cambiamenti il 23.

Acquario: Attualmente, ignora le provocazioni, Venerdì 13 promette emozioni sincere. Le situazioni sono positive ma rifletti sui desideri. Nel campo sentimentale, sei variabile. Cerca una persona comprensiva e intelligente per progetti. Le coppie forti mostrano creatività che rafforza i rapporti.

Pesci: In situazioni lavorative complesse o contrattuali, aspetta possibili ritardi. Mantieni calma nonostante l’agitazione. Variabilità d’umore, delusioni lavorative e sfide familiari richiedono pazienza. Fai scivolare le tensioni oggi. Prenditi cura della salute.