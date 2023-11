L’oroscopo per il secondo weekend di novembre riserva molte novità per i segni zodiacali in amore e al lavoro: attenzione a Bilancia, Toro e Scorpione!

Oroscopo del weekend: le novità per l’11 e 12 novembre

Ariete: Approfittate del fine settimana per rafforzare i rapporti col partner e migliorare la vostra serenità emotiva. La vostra passione e motivazione vi renderà invincibili, ma non fate l’errore di trascurare la vostra dolce metà. In generale non avete nulla di cui preoccuparvi.

Leone: Questo weekend siete un po’ stanchi e demotivati, ma non lasciate che questo vi impedisca di puntare i vostri obiettivi. Potreste rallentare rispetto al solito, ma cercate comunque di continuare a muovervi lungo il vostro percorso. Non dimenticatevi mai di prendervi cura di voi stessi e dei vostri cari, magari trovando un hobby da condividere insieme.

Sagittario: Sabato e domenica sono due giorni per voi positivi, vi sentite sicuri e pieni di energia:sfruttate questo mood per brillare nella vostra vita personale ma anche professionale. Siate generosi con le vostre abilità e aiutate sempre gli altri, quando possibile. Non dimenticate di affidarvi molto al consiglio di parenti e amici, non fate tutto da soli.

Toro: Soprattutto nella giornata di sabato dovrete avere il focus centrato sull’amore: dovete essere sinceri con voi stessi e con gli altri. Non temete di mostrare i vostri sentimenti, anche se ciò significa esporsi ed essere vulnerabili. Trovate il coraggio di essere autentici e di comunicare tutto quello che sentite in modo chiaro e rispettoso. La parola chiave per voi è ambizione.

Vergine: Bene a lavoro: le sfide che si presenteranno nel vostro cammino non sono che pietre miliari verso il successo. Tenete bene a mente questo quando vi sentirete scoraggiati. La cosa fondamentale, però, in questo weekend è sicuramente l’amore: sarete colti da una passione travolgente.

Capricorno: In questi giorni sarete focalizzati sui dettagli e sul perfezionismo, soprattutto a lavoro: vi aiuterà a risolvere delle questioni importanti. Attenzione ai sentimenti: impegnatevi a ricercare il giusto equilibrio tra lavoro e tempo personale, non trascurate il partner.

Gemelli: Avete molta energia e questo consente alle vostre passioni di prendere forma: vi sentite in grado di esprimervi con determinazione e potete così raggiungere gli obiettivi che vi eravate prefissati. A lavoro è il momento giusto per abbattere le vostre barriere e farvi conoscere per come siete perché il vostro valore verrà presto riconosciuto.

Bilancia: Siete precisi e dediti al alvoro e questo vi aiuterà particolarmente in ambito professionale, dove le vostre qualità saranno presto riconosciute. In amore fate attenzione a non sottovalutare i problemi, abbiate il coraggio di parlare faccia a faccia con il vostro partner prima che sia troppo tardi.

Acquario: Il weekend arriva nel momento giusto per staccare un po’ la testa dopo qualhe giorno più complicato. Vivete questo sabato e questa domenica in serenità. Sul lavoro fate attenzione: non potete risolvere tutto da soli, fatevi aiutare da chi ritenete capace.

Pesci: Dovreste essere maggiormente consapevoli e credere molto di più in voi stessi, senza affidarvi ad altri che a volte possono farvi imboccare una strada negativa.

Cancro: Sono giorni importantissimi in amore e la domanda è sempre la stessa: dovete ascoltare il cuore o ascoltare la ragione? Giocatevi bene tutte le carte e non siate troppo affrettati: l’obiettivo è davanti a voi e non si trova lontano.

Scorpione: Per tanto tempo avete tirato la carretta da soli, ma adesso è il momento di fermarvi. Cercate di risolvere i guai che avete accusato, anche a livello fisico e approfittate del fine settimana per ricaricare a dovere le batterie.