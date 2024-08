L’oroscopo di oggi, mercoledì 21 agosto 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali, su amore, lavoro e fortuna.

L’oroscopo di oggi, mercoledì 21 agosto 2024, svela grandi novità per molti segni zodiacali. Il segno più fortunato della giornata è il Capricorno, mentre quello più sfortunato è Gemelli. Scopriamo tutte le previsioni segno per segno.

Ariete: sarete pieni di progetti e di proposte da valutare e ne sarete davvero molto orgogliosi e felici. In amore vi sentirete come adolescenti alle prime armi, pieni di emozioni, mentre sul lavoro cercherete di far quadrare tutto al meglio;

Toro: siete molto gentili e premurosi, ma capirete che è meglio non abbassare la guardia. Ci saranno persone che potrebbero approfittare della vostra bontà. L’amore per voi sarà una grande gioia, mentre sul lavoro cercherete di essere un po’ distaccati;

Gemelli: cercherete semplicemente di evitare qualsiasi cosa sia troppo complicato. Avrete bisogno di cose semplici e leggere. In amore sarete un po’ sospettosi, mentre sul lavoro riuscirete a tirare fuori tutte le vostre qualità migliori;

Cancro: sarete particolarmente sicuri, con una gran voglia di sperimentare tutto ciò che è nuovo. Sarete ben felici di ricevere qualche bella sorpresa, soprattutto in amore. Sul lavoro riuscirete a conquistare tutti i vostri colleghi;

Leone: siete nel pieno delle vostre energie, pronti per nuove sfide e con una sicurezza davvero incredibile. Avrete un fascino a cui sarà impossibile resistere e sul lavoro otterrete grandi successi;

Vergine: avrete bisogno e voglia di godervi un po’ di tempo per voi stessi e sicuramente riuscirete a farlo. In amore sarete molto semplici, senza troppe pretese. Stessa cosa sul lavoro, ma sarete molto più precisi e pignoli;

Bilancia: sarete felici e grati, pieni di voglia di fare e di ottenere nuovi successi. L’amore andrà a gonfie vele ed è il momento giusto per approfittarne e pensare a qualcosa di importante. Sul lavoro avete sempre voglia di imparare e mettervi alla prova;

Scorpione: vi renderete conto di non riuscire a gestire tutto e dopo lo sconforto iniziale arriverà il momento di prendere in mano la situazione e trovare la giusta soluzione. Ci riuscite sempre. L’amore vi regalerà emozioni intense e il lavoro grandi soddisfazioni;

Sagittario: avrete voglia di qualche bella novità coinvolgente. In amore non sarete particolarmente romantici, ma darete la giusta importanza alle cose. Sul lavoro avrete voglia di fare qualche proposta;

Capricorno: è un momento davvero speciale e dovete essere preparati per le cose belle in arrivo. L’amore andrà benissimo, così come il lavoro. Trovate il momento e le persone giuste per festeggiare;

Acquario: volete stare lontani dalle critiche, dall’invidia e dai giudizi. Siete come siete e va benissimo così. Lasciate parlare gli altri, senza dare importanza. L’amore sarà travolgente, mentre il lavoro vi renderà un po’ nervosi;

Pesci: il vostro umore sarà pieno di alti e bassi, dovrete trovare il giusto equilibrio. L’amore non sarà una priorità nella vostra giornata, anche se una parte di voi ne avrà bisogno. Sul lavoro sarete particolarmente svogliati.